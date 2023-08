Pokémon bekommt nach 10 Jahren einen neuen Typ, aber nur in 2 Spielen

Pokémon bekommt nach 10 Jahren einen neuen Typen, doch er wird nur in den Spielen der neunten Generation, Karmesin und Purpur, spielbar sein.

Am Sonntag, dem 13. August 2023, war das Finale der Pokémon-Weltmeisterschaften in Japan. Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es auch einen neuen Gameplay-Trailer zu dem kommenden DLC „Der Schatz von Zone Null“.

Der Trailer zeigte neben einigen Kämpfen, in denen auch die neuen Paradox-Pokémon „Furienblitz“ und „Eisenhaupt“ vorkamen, einen neuen mysteriösen Pokémon-Typ.

Was ist das für ein Typ? Bei dem neuen Typ handelt es sich um einen sogenannten Tera-Typ. Das ist eine Mechanik, die in der neunten Spielgeneration mit Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde.

Der Tera-Typ eines Pokémon erlaubt es, den eigentlichen Typen eines Taschenmonsters zu wechseln. So kann ein Wasser-Pokémon nach der 1x im Kampf einsetzbaren Terakristallisierung beispielsweise den Feuer-Typen haben.

Bislang war es jedoch so, dass der Tera-Typ einem der 18 bekannten Pokémon-Typen entsprechen muss. Mit „Der Schatz von Zone Null“ wird es jetzt allerdings einen neuen, 19. Tera-Typ geben.

Was zeichnet den neuen Tera-Typen aus? Wie genau der Typ heißen soll und welche Eigenschaften er hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Da es sich jedoch um einen neuen, eigenständigen Typen handelt, wird dieser auch mit neuen Attributen daherkommen.

Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass der neue Tera-Typ eigene Typ-spezifische Stärken oder Schwächen haben könnte.

Zudem war während des neuen Trailers sowie auf Bildern bereits das Logo des neuen Tera-Typen zu sehen, dessen Hintergrund in Regenbogenfarben gefärbt ist.

Die Zusammensetzung der verschiedenen Farben in dem Logo des Typen sowie die „Krone“, die Pokémon bei der Aktivierung des Tera-Typen tragen, lassen vermuten, dass der neue Tera-Typ eine Kombination der 18 bekannten Typen sein könnte.

Wieso wird es den neuen Typ nur in 2 Spielen geben? Seit der sechsten Generationen erhalten Pokémon-Spiele neue Mechaniken, die jeweils nur in den Spielen dieser Generation vorkommen. In X und Y waren es die Mega-Entwicklungen, in Sonne und Mond kamen die Z-Attacken sowie in Schwert und Schild die Dynamaximierung.

Die generationsspezifische Mechanik von Karmesin und Purpur ist die Terakristallisierung. Da keine der Mechaniken in nachfolgenden Generationen übernommen wurden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der neue Tera-Typ in anderen Spielen als Karmesin und Purpur verfügbar sein wird.

Denkbar ist allerdings, dass der Typ in einem Remake einer alten Generation spielbar sein könnte, wie es bei den Mega-Entwicklungen in Omega Rubin und Alpha Saphir der Fall war.

Wann gab es den letzten neuen Typ in Pokémon? Bislang ist der Feen-Typ die letzte Ergänzung. Dieser wurde vor 10 Jahren (2013) mit der Veröffentlichung von Pokémon X und Y in Generation 6 eingeführt und ist seither vor allem als Konter gegen Drachen-Pokémon bekannt.

Der Feen-Typ gilt zudem als einer der stärksten Typen im Spiel.

Bereits in der Vergangenheit gab es vermehrt Spekulationen und Wünsche von Fans, dass mit Karmesin und Purpur ein neuer Typ eingeführt werden könnte. Mit dem neuen Tera-Typ ist das zumindest so halb der Fall.

Ursprünglich hofften Teile der Community auf einen Sound-Typ:

