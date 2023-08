Pokémon Karmesin & Purpur starten ultimativen Kampf zwischen Mew und Mewtu – So bekommt ihr die legendären Monster

Mit einem wunderbar animierten CGI-Trailer kündigt The Pokémon Company ein neues Event namens „Erhalte Mew & Mewtu!“ für Pokémon Karmesin & Purpur an. Durch das Event wird es erstmals möglich, Mew und Mewtu im Spiel zu erhalten. Beide gibt es in einer ganz besonderen Version.

Wie komme ich an Mew? Mew könnt ihr ganz einfach bekommen. Ihr müsst lediglich den Code GETY0URMEW als Passwort im Geheimgeschenk-Menü des Spiels eingeben, um es zu erhalten.

Das Menü wird rund eine bis anderthalb Stunden nach Spielbeginn freigeschaltet. Ihr könnt den Code ab sofort eingeben.

Folgende Merkmale wird Mew besitzen:

Level: 5

Attacken: ???, Sternschauer, Lichtschild, Lebenstropfen

Allerdings solltet ihr euch nicht allzu lange Zeit lassen, da der Code nur eine limitierte Zeit gültig ist. Ihr habt bis zum 18. September 2023 um 14:59 Uhr Zeit, den Code einzulösen. Das Passwort kann nur einmal pro Speicherstand eingesetzt werden.

Den Trailer zu Mew und Mewtu könnt ihr euch in der Pokémon Presents ab 20:55 Min ansehen:

Jedes Mew, das ihr über diesen Code erhalten könnt, wird einen anderen Tera-Typ und ein anderes Wesen haben. Solltet ihr mit eurem Mew nicht zufrieden sein, solltet ihr euch ans Tauschen machen.

Das Mew bleibt dann permanent in eurem Team und ihr könnt es für alle möglichen Inhalte nutzen, die es in Pokémon Karmesin & Purpur gibt.

Bei den Fans scheint sich Mew großer Beliebtheit zu erfreuen. In den Kommentaren zum Trailer erzählt ein Fan, dass er Mew noch nie besaß. Deshalb freue er sich darauf, dass es Mew erstmals in Karmesin & Purpur gäbe.

Bereitet euch mit Mew auf den Kampf gegen Mewtu vor

Wie bekomme ich Mewtu? An Mewtu, das ein Titanenzeichen besitzt, könnt ihr leider nicht so leicht gelangen. Das Pokémon taucht in einem speziellen Tera-Raid mit 7 Sternen auf. Der Zeitraum, in dem der Tera-Raid stattfindet, ist der folgende:

Mewtu: 1. September 2023 um 0:00 Uhr bis zum 17. September 2023 um 23:59 Uhr

Um euch gebührend auf den Kampf vorzubereiten, solltet ihr an den vorherigen Tera-Raids teilnehmen. In diesen gibt es spezielle Items, die im Kampf gegen Mewtu helfen. Die Raids finden zu folgenden Zeiten statt:

1. Welle: 9. August 2023 um 0:00 Uhr bis zum 17. August 2023 um 23:59 Uhr Erscheinende Pokémon in Tera-Raids mit 5 Sternen: Scherox, Heiteira, Trikephalo

2. Welle: 18. August 2023 um 0:00 Uhr bis zum 31. August 2023 um 23:59 Uhr Erscheinende Pokémon in Tera-Raids mit 5 Sternen: Heiteira, Silembrim, Olangaar



Zu den nützlichen Items, die es in diesen Raids gibt, zählen EP-Bonbons, Items zum Verbessern der Statuswerte und Tera-Stücke, mit denen der Tera-Typ eines Pokémon geändert werden kann.

Auch Mewtu kann nur einmal pro Speicherstand gefangen werden. Solltet ihr erneut gegen das Genmutanten-Pokémon antreten, erhaltet ihr einfach nur zusätzliche Belohnungen.

Außerdem benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, damit ihr an Tera-Raids teilnehmen könnt. Um die Raids zu aktivieren, müsst ihr die PokéPortal-News im Hauptmenü herunterladen.

