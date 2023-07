Pokémon GO: Shiny Mew kehrt zurück, aber nur für Geld und nicht für alle

In Pokémon GO könnt ihr in wenigen Tagen wieder auf Shiny-Mew treffen. Allerdings wird das mysteriöse Pokémon nicht für alle erhältlich sein. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr es bekommt, wer verzichten muss und wie die Trainer auf diese Nachricht reagieren.

Um welches Pokémon geht es? Eines der beliebtesten mysteriösen Pokémon ist Mew. Das Monster stammt aus der ersten Spiele-Generation und gehört zum Typen Psycho. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat es nicht. Genau wie andere mysteriöse Monster, taucht es in Pokémon GO nicht einfach so auf, sondern ist Bestandteil von Spezialforschungen.

Nun können sich Trainer in wenigen Tagen wieder ein Exemplar sichern, was sogar garantiert ein Shiny sein wird. Doch die Entwickler haben hier Einschränkungen vorgenommen. Worum es dabei geht, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Neue Meisterwerk-Forschung mit Shiny-Mew

Wann kommt Shiny-Mew zurück ins Spiel? Pokémon GO wird in wenigen Tagen bereits 7 Jahre alt. Das feiern sie mit einem großen Event mit dem Namen Party zum 7. Jahrestag . Dabei stehen besonders die Pokémon der ersten Generation im Mittelpunkt und lassen sich in der Wildnis, in Raids und in Forschungen finden.

Auch Mew wird Teil der Feierlichkeiten sein und kehrt in einer eigenen kostenpflichtigen Spezialforschung Alle in einem … Nr. 151 zurück ins Spiel. Dabei können Trainer die Inhalte für 5 US-Dollar, also etwa 5 Euro, im Ingame-Shop erwerben. Doch die Forschung ist gar nicht wirklich neu und kann deshalb auch nicht von allen genutzt werden.

Recycelte Spezialforschung: Normalerweise setzt Niantic Spezialforschungen immer nur ein einziges Mal ein. Anders ist das nun zum Jubiläums-Event bei Mew. Das mysteriöse Pokémon taucht nämlich in einer Forschung auf, die es bereits vor 3 Jahren zur Kanto-Tour schon einmal zu kaufen gab. Das ist auch der Grund, warum sich nicht jeder die Forschung holen kann.

Wer bekommt die Forschung nicht? Trainer, die sich zur Kanto-Tour vor drei Jahren bereits diese Forschung gekauft haben, die können sie nun nicht erneut erwerben. Lediglich von den zusätzlichen Boni, die während des Jubiläums-Events für Ticket-Inhaber freigeschaltet werden, können sie profitieren. So erhaltet ihr:

doppelte Rauch-Wirksamkeit

doppelte Wirksamkeit beim Abenteurrauch

doppelte Lockmodul-Wirksamkeit

Trainer sind sauer: Warum machen sie keine neue Forschung?

Trainer kritisieren Umsetzung: Obwohl Mew, besonders in seiner schillernden Form, bei den Trainer sehr beliebt ist, sind viele mit dem Vorgehen von Niantic nicht einverstanden. Das liegt vor allem daran, dass sich die Entwickler nicht die Mühe gemacht haben, eine neue Forschung zu entwickeln, die für alle Spieler zugänglich gemacht wird. Immerhin wären Trainer bereit, ein zweites Mal Geld für eine Mew-Forschung auszugeben.

Hinzu kommt Kritik wegen eines Bugs, der zur Kanto-Tour auftrat und nun aus Sicht vieler Betroffener große Auswirkungen haben könnte. So konnten zu dem Event 2021 Spieler die ticketpflichtigen Inhalte nutzen, obwohl sie gar kein Ticket für die Kanto-Tour gekauft hatten.

Auch wenn es für Ticketinhaber ein Ersatz-Event zur Kanto-Tour gab, haben Spieler nun Bedenken, dass sich diese besagten Trainer deshalb jetzt ein weiteres Shiny-Mew sichern könnten, da sie ja offiziell nie ein Ticket erworben haben. Das wäre unfair den Spielern gegenüber, die damals Geld investiert haben und nun keine Chance bekommen, ein weiteres Ticket zu kaufen. So kann man in den Reddit-Kommentaren Folgendes zur geplanten Spezialforschung lesen:

BARLYz: Ernsthaft dieses Spiel nervt, warum machen sie nicht eine ganz neue Forschung für alle, um Belohnungen zu bekommen…

SenseiEntei: Ich meine, gut. Ich habe bereits ein glänzendes Mew und war versucht, ein weiteres zu kaufen, obwohl ich Niantic nie wieder Geld geben möchte. Das löst jetzt mein Dilemma.

phillypokego: Bekommen also die Trainer in der Hälfte der Welt, die fälschlicherweise Shiny-Mew umsonst bekommen haben, ohne jemals für die Kanto-Tour zu bezahlen, die Möglichkeit, ein Zweites zu kaufen?

Lob von Trainern: Doch vor allem Spieler, die die Kanto-Tour verpasst haben oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Spiel aktiv waren, freuen sich über diese Rückkehr. Für sie ist es endlich eine Möglichkeit, sich das Pokémon zu sichern.

So schreibt galeongirl (via reddit.com): Ich habe die GO-Tour Kanto verpasst, also bin ich froh, dass ich tatsächlich die Meisterwerk-Forschung und das schillernde Mew bekommen kann!

Wie findet ihr es, dass Shiny-Mew zurück ins Spiel kommt? Werdet ihr euch die Forschung holen? Oder gehört ihr zu den Spielern, die sie kein weiteres Mal kaufen können? Findet ihr das auch unfair? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

