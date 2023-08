Kommendes DLC von Pokémon Karmesin/Purpur lässt Fans wild spekulieren „Sieht das DLC besser aus als das Hauptspiel?“

Nintendo hat auf der Pokémon Presents am 08. August 2023 das neue DLC zu Pokémon Karmesin/Purpur genauer vorgestellt. Warum so viele Reddit-Nutzer jetzt darüber diskutieren und warum es in der Kritik steht, erzählt euch MeinMMO.

Warum wurde das Hauptspiel kritisiert? Die Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur am 18. November 2022 brachte nicht nur Begeisterung, sondern auch eine Welle der Kritik mit sich. Insbesondere die Grafik des Spiels stieß bei vielen Fans auf Ablehnung und löste hitzige Diskussionen aus.

Schon damals äußerte sich der bekannte YouTuber „AlexiBexi“ auf X (ehemalig Twitter) skeptisch: „Bin verwirrt: Ist das neue Pokémon jetzt ein gutes Beispiel für ‘scheiß Grafik aber geiles Gameplay’? Oder eher ein Beispiel für ‘einfach ne Scheiß Geldpresse für Fans, Hauptsache Pokémon’?“

Den ersten Trailer zu der Erweiterung haben wir euch hier eingebunden:

Welche Informationen zu dem neuen DLC gibt es? Bereits in der Pokémon Direct im Februar kündigte die Entwicklerfirma an, dass Pokémon Karmesin und Purpur eine Erweiterung in Form eines DLCs erhalten würde. In der neuesten „Pokémon Presents“-Veranstaltung, die am 08. August 2023 stattfand, wurden weitere Details enthüllt.

Die Erweiterung trägt den Titel „Der Schatz von Zone Null“ (im Original: „The Hidden Treasure of Area Zero“) und wird in zwei Teilen veröffentlicht. Der erste Part namens „Die Türkisgrüne Maske“ (The Teal Mask) soll am 13. September 2023 erscheinen.

Auf Winter 2023 ist der zweite Part mit dem Titel „Die Indigoblaue Scheibe“ (The Indigo Disk) datiert. Die kommenden Erweiterungen versprechen nicht nur neue Geschichten, sondern auch bisher im Hauptspiel nicht vorhandene Pokémon.

So sehen die ersten Reaktionen von der Community aus

Weswegen steht das DLC in der Kritik? Die Grafik von Pokémon Karmesin und Purpur bleibt ein dominantes Thema in der Community. Der neueste Trailer zum bevorstehenden DLC löste eine frische Diskussion aus, ob sich die visuelle Qualität im Spiel verbessert hat.

In Foren wie Reddit tauschen sich die Fans über ihre Beobachtungen aus. Nutzer „3lidja“ veröffentlichte dort Bilder aus dem Trailer und fragte: „Liegt es an mir oder sieht das DLC-Gebiet etwas besser aus als das Basisspiel?“ Zahlreiche Reddit-Nutzer äußern ihre Ansichten zu den gezeigten Szenen.

Nicht alle sind jedoch optimistisch. Ein Reddit-Nutzer äußert Skepsis und erinnert daran, dass auch die Trailer zum Hauptspiel vielversprechend waren, aber die Realität enttäuschte. So schrieb auch ein weiterer Nutzer „ahighkid“: „Man muss es nur mit 16 fps sehen, um zu erkennen, dass es dasselbe ist“.

„brlotor“ kommentierte: „Das Schwert/Schild DLC war viel hübscher und lief besser als das Basisspiel. Ich kann hier nur das Gleiche vermuten.“ Insgesamt teilen jedoch viele Reddit-Nutzer die Meinung, dass der Trailer eine verbesserte Grafik zeigt.

Ob die visuellen Bedenken der Fans letztendlich in dem neuen DLC berücksichtigt wurden, wird sich im September zeigen, wenn „Die Türkisgrüne Maske“ veröffentlicht wird. Bis dahin bleibt die Pokémon-Community gespannt und hoffnungsvoll auf eine optische Aufwertung des Spiels.

