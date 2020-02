In Pokémon GO startet heute, am 13.02., wieder die Wunderbonusstunde. Doch der Bonus enttäuscht viele Spieler und so einige haben Zweifel an der Zukunft des Events.

Was ist der Wunderbonus? Diesmal gibt es doppelte EP bei Raids. Wer also ein Glücksei bei einem legendären Raid nutzt, der kann 40.000 EP anstatt 20.000 EP erhalten.

Doch viele Spieler finden diesen Bonus etwas nutzlos. Sie diskutieren schon darüber, wie man einen besseren Bonus finden kann und ob dieses Event überhaupt eine Zukunft hat.

Alle Infos zur heutigen Wunderbonusstunde

Wann geht es los? Das Event startet heute um 18 Uhr Ortszeit. Für genau eine Stunde bekommt ihr dann die doppelte Menge EP bei Raids. Um 19 Uhr ist dann Schluss.

Hier seht ihr wie viele EP die unterschiedlichen Raids im Event bringen. Quelle: reddit

Woher stammen die Infos? Spieler aus Neuseeland und Australien haben bereits Zugang zu diesem Event. Dort war es bereits 18 Uhr und der Bonus ist live. Daher wissen wir also, was uns in ein paar Stunden erwartet.

Das wird kritisiert: Viele Trainer verstehen den Sinn hinter diesem Bonus nicht. Immerhin war gestern die Raid-Stunde, wo sich ein solches Event gelohnt hätte. Nun müsste man heute schon wieder vermehrt raiden gehen, um den Bonus effektiv zu nutzen.

Andere Spieler sagen, dass die Zeit für einen solchen Bonus einfach zu kurz ist. So meint Snufflee auf reddit: „Gibt es für das einstündige Event zumindest eine Erhöhung von Raid-Eiern oder ist die Stunde, wenn unser lokaler Park keine Raids hat, eine totale Zeitverschwendung?“

Weitere Trainer werfen hier wieder in den Raum, dass Niantic ja nur Geld durch die Raid-Pässe verdienen möchte. ShepherdsWeShelby vermutet, dass Niantic mit diesem Event folgendes zu uns sagen möchte: „Geht raus Trainer und kauft mehr Premium Raid-Pässe!“

Das Event sorgt nicht überall für Begeisterung

Hat dieses Event eine Zukunft? Niantic möchte mit der Wunderbonusstunde gerade eine neue Event-Reihe testen. Aktuell gibt es aber recht viel Kritik am neuen Event, weshalb es durchaus sein kann, dass das Event keine Zukunft hat.

Bereits letzte Woche freuten sich die Spieler zwar über den doppelten Sternenstaub, doch man hat in der einen Stunde mehr erwartet. Ein Bonus wie dreifacher oder sogar fünffacher Sternenstaub wurde vorgeschlagen.

Der Bonus in dieser Woche kommt noch schlechter an. Man wird also in den nächsten Wochen sehen, ob diese Event-Reihe weiterhin stattfinden wird und ob Niantic die Boni bei diesem Event anpasst.

