Pokémon GO startet heute Wunderbonus-Stunde – Was passiert da?

In Pokémon GO startet heute Abend, am 6. Februar, die Mystery Bonus Hour, also die Wunderbonus-Stunde. Wir zeigen euch, was dort passieren wird.

Was ist das für ein Event? Dieses Ereignis startet heute das erste Mal in Pokémon GO. Dabei wird es eine Stunde lang einen besonderen Bonus im Spiel geben.

Dies gehört zu den beiden Test-Events, die Pokémon GO vor kurzem bekannt gemacht hat. In diesem Rahmen lief auch die Rampenlicht-Stunde am Dienstag. Dort gab es für eine Stunde vermehrt Onix zu treffen.

Die Event-Stunde lief bereits in einigen Ländern, sodass man bereits sagen kann, was uns um 18 Uhr erwarten wird.

Was läuft? Die Wunderbonusstunde-Stunde in Pokémon GO

Wann startet die Rampelicht-Stunde? Das Event beginnt um 18 Uhr Ortszeit und läuft dann eine Stunde – bis 19 Uhr

Welchen Bonus gibt es? Spieler aus Neuseeland berichten, dass es doppelten Sternenstaub zu holen gibt. Dies gilt aber wohl nur für das Fangen von Pokémon

Doppelter Sternenstaub für eine Stunde: Die Trainer aus Neuseeland und Australien haben bereits 18 Uhr und der Bonus ist dort aktiv. Deshalb kann man sagen, was bei uns um 18 Uhr Ortszeit passieren wird.

Als Beweis zeigt ein Trainer diesen Screenshot:

In manchen Ländern ist der Bonus bereits freigeschaltet. Quelle: reddit

Lohnt sich diese Eventstunde? Als Bonus ist eine Erhöhung von Sternenstaub durchaus interessant. Dies dürfte wohl eines der interessantesten Boni sein, die Niantic freischalten kann.

Doppelter Sternenstaub nur für das Fangen von Pokémon, und das auch nur für eine Stunde, dürfte sich schlussendlich nicht so extrem bemerkbar machen.

Was sagen Spieler zum Event? Man freut sich über den Bonus und sagt, dass man Sternenstaub ja immer gebrauchen kann. Dennoch fragen sich viele Trainer, weshalb es nicht mehr Sternenstaub gibt – immerhin ist es nur eine Stunde und da würde sich selbst fünffacher Sternenstaub nicht so krass bemerkbar machen.

So sagt redwingMY auf reddit: „Die Wunderbonus-Stunde ist nur eine Stunde, warum kann uns Niantic nicht mehr Sternenstaub geben? 6x oder 10x Sternenstaub würde mich dazu bringen, meine Essenszeit auf nach 19 Uhr zu verschieben.“

louizilla meint: „2x Sternenstaub für 1 Stunde scheint sehr wenig zu sein. Sie hätten sich für etwas Aufregenderes wie 5x Sternenstaub entscheiden sollen. Dann würden mehr Leute für eine Stunde rausgehen wollen, und es ist nicht zu übertrieben, dass es den Community Day, der 3x Sternenstaub für 3 Stunden ist, überschatten würde.“

