Pokémon GO startet heute Rampenlicht-Stunde – Was passiert da?

Heute startet in Pokémon GO das neue Event „Rampenlicht-Stunde“. Uhrzeit und alle Infos zur Spotlight-Hour findet ihr hier.

Was ist das für ein Event? Kürzlich kündigte Entwickler Niantic an, was die Spieler von Pokémon GO im Februar erwarten können. Das sind einige Events und auch neue Pokémon wie Boreos, der in Stufe-5-Raids auf euch wartet.

Heute, am 4. Februar 2020, startet die Rampenlicht-Stunde. Das ist eins der zwei neuen Test-Events, die Niantic mit euch ausprobieren will. Ziel davon ist, das Spielerlebnis für euch zu verbessern. Angekündigt wurde das Event so, dass ein „Überraschungs-Pokémon“ während der Event-Zeit erscheint.

Spieler, bei denen das Event bereits lief, konnten das Pokémon schon ausfindig machen.

Was läuft? Die Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO

Wann startet die Rampelicht-Stunde? Das Event beginnt um 18 Uhr Ortszeit und ist dann eine Stunde lang, bis 19 Uhr, aktiv

Welches Pokémon tritt auf? Trainer berichten, dass Onix der Star des Events ist, der im Rampenlicht steht. Es wird während des Events häufiger erscheinen.

Onix steht im Rampenlicht: Weil das Event zur jeweiligen Ortszeit startet, konnten einige Spieler bereits an der Rampenlicht-Stunde teilnehmen. Aus Neuseeland kommen die Informationen, dass es sich beim Event-Pokémon um Onix handelt.

Diesen Screenshot teilte ein Trainer mit der Community von TheSilphRoad auf Reddit.

Was sagen die Spieler zum Event? Die ersten Kommentare zur Rampenlicht-Stunde mit Onix sind zurückhaltend. Trainer hatten auf „bessere“ Pokémon gehofft. Andere sind mit Onix voll zufrieden, denn sie sind noch auf der Suche nach einem Shiny.

„Hmm, ich glaube, dieses Mal werde ich überspringen. Ich hatte auf etwas Aufregenderes gehofft“, schreibt Trainer KeyLimeLatte auf Reddit

„Ich find’s okay. Es ist ja nur für eine Stunde und etwas Neues in Bezug auf Mini-Event/Aktivität. Ich brauche noch ein Shiny Onix und dadurch bekomme ich jetzt die Chance darauf […]“, schreibt Trainer snowkittenxo auf Reddit

Habt ihr schon ein Shiny Onix?

Generell sei die Spawn-Rate nicht besonders stark erhöht worden. Vielleicht wird diese aber noch angepasst. Bedenkt, dass Niantic mit diesen Events etwas testen will. Das Feedback dazu ist dabei wichtig, um diese Art der Aktivitäten zu verbessern.

