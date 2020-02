Pokémon GO: „Macht nie wieder so ein Voting“ – Abstimmung ärgert Fans

Am vergangenen Samstag konnte man in Pokémon GO das Monster für den kommenden Community Day bestimmen. Obwohl Niantic endlich den Spielern die Wahl überlassen hat, gab es trotzdem viel Kritik.

So lief die Abstimmung: Am Samstag fand man in jedem PokéStop die Quest „Fange 20 Pokémon“. Hinter jeder Aufgabe stand dann Dratini, Vulpix, Machollo oder Rihorn. Man sollte sich also die Quests suchen, die das Pokémon zeigen, welches man haben möchte. Die anderen Feldforschungen sollte ihr ignorieren. Welche Quest am Ende am häufigsten gelöst wurde, hat gewonnen und das Pokémon bekommt einen Community Day am 22. Februar.

Obwohl viele Trainer den Grundgedanken einer solchen Abstimmung gut fanden, gab es dennoch viel Kritik. So soll es für manche Pokémon zu wenig Quests gegeben haben.

Spieler fordern andere Abstimmungsmöglichkeit

Das wird kritisiert: Bereits am Sonntag wurde in der Community von Pokémon GO ziemlich laut, dass manche Quests für Pokémon deutlich seltener waren, als andere.

Hier war Rihorn deutlich seltener als andere Quests. Quelle: reddit

So berichten Spieler davon, dass sie in ihrem Ort nur wenige Quests für ihren Liebling gefunden haben und dafür besonders viele Aufgaben für andere Pokémon.

Ein Thread auf reddit zu diesem Thema hat über 1800 Upvotes. Als Titel nutzt der Schreiber nur „Bitte macht nie wieder so ein Voting“. Darunter gibt es dutzende Spieler, die zustimmen und ähnliches meinen.

Welches Pokémon wird am meisten vermisst? Schaut man sich Zusammenfassungen von Spielern an, dann ist meist die Rihorn-Quest, welche am seltensten gefunden wurde. Das nervt die Trainer, denn auch in unserer Abstimmung war Rihorn am meisten gewünscht.

Viele Spieler wünschen sich einen Community Day mit Rihorn

Darum ist ein solches Voting schlecht: Die Trainer kritisieren, dass es auch viel mit Glück zu tun hat. Wenn man nur wenige Stops zur Auswahl hat, dann musste man richtig hoffen, dass auch die richtige Quest dabei ist.

Gibt es andere Vorschläge? Oftmals wird vorgeschlagen, dass man ja eine Spezialforschung machen könnte, die einen jedes mal nach 20 gefangenen Pokémon die Auswahl gibt, für welches Pokémon man abstimmen kann.

Dadurch würden auch nicht die Feldforschungen blockiert werden, die am vergangenen Samstag überhaupt nicht zugänglich waren.

Wie seht ihr das? Fandet ihr die Abstimmung gut oder könnt ihr die Kritik nachvollziehen? Für den Februar könnt ihr jetzt neue Quests lösen: