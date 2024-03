Pokémon GO: Ihr habt nur noch wenige Stunden, um eure Crypto-Pokémon einsatzbereit zu machen

In Pokémon GO habt ihr nur noch heute die Gelegenheit, um Frustration zu verlernen. Wie das geht und warum ihr das machen solltet, erklären wir euch.

Was ist Frustration ? Wenn ihr Anhänger des Team GO Rocket besiegt, könnt ihr am Ende ein sogenanntes Crypto-Pokémon fangen. Diese Pokémon halten zwar weniger aus, machen dafür aber 20 % mehr Schaden. Daher solltet ihr Crypto-Pokémon nicht erlösen, wenn ihr sie zum Kämpfen einplant.

Crypto-Pokémon besitzen jedoch von Hause aus die Lade-Attacke Frustration . Es ist regulär nicht möglich, diese Lade-Attacke zu verlernen. Weder durch den Einsatz einer Lade-TM, noch einer Top-Lade-TM. Doch im aktuellen Rocket-Event Welt voller Wunder: Übernahme habt ihr dazu aktuell noch die Chance – wenn ihr euch beeilt.

Nutzt die Gelegenheit und verlernt Frustration

Wie lange kann ich Frustration noch verlernen? Das Rocket-Event läuft noch bis heute Abend, den 31. März 2024, um 23:59 Uhr. Bis dahin habt ihr noch die Gelegenheit, die Lade-Attacke Frustration zu verlernen.

Wie kann ich die Lade-Attacke Frustration verlernen? Um Frustration zu verlernen, müsst ihr bei dem entsprechenden Pokémon einfach eine Lade-TM einsetzen. Dabei ist es egal, ob ihr eine Lade-TM oder eine Top-Lade-TM einsetzt. Beide Items können benutzt werden, um Frustration zu verlernen.

Wenn ihr das getan habt, könnt ihr anschließend jederzeit eine weitere Lade-TM oder Top-Lade-TM einsetzen, um die Lade-Attacke eures Crypto-Pokémon anzupassen und zu verändern.

Wie finde ich heraus, welche Crypto-Pokémon Frustration besitzen? Um herauszufinden, welche Crypto-Pokémon von euch noch über die Attacke Frustration verfügen, könnt ihr ganz einfach die Suche benutzen. Geht hierfür in euren Pokémon-Beutel und gebt in der Suche oben @Frustration ein. Anschließend werden euch alle Pokémon angezeigt, die diese Attacke noch besitzen.

Wenn ihr in zukünftigen Rocket-Events Zeit sparen wollt, könnt ihr eure Crypto-Pokémon, bei denen ihr Frustration verlernen wollt, auch mit einem Tag markieren. So habt ihr die entsprechenden Pokémon alle auf einem Blick.

Wozu sollte ich Frustration verlernen? Dadurch, dass Crypto-Pokémon mehr Schaden machen als reguläre Pokémon, könnt ihr hiermit an stärkere Angreifer für eure Teams gelangen. Dafür müssen die entsprechenden Pokémon jedoch Frustration verlernen und eine passende Lade-Attacke erlernen.

Je stärker ein Pokémon grundsätzlich ist, desto sinnvoller ist es, bei der Crypto-Variante Frustration zu verlernen. Hierbei gibt es natürlich Pokémon, bei denen es sich besonders lohnt, Frustration zu verlernen.

Habt ihr schon bei allen Crypto-Pokémon Frustration verlernt, bei denen ihr es geplant habt? Welche Crypto-Pokémon nutzt ihr am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, was im April alles ansteht, werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit Events im April 2024 in Pokémon GO.