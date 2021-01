In Pokémon GO startet diesen Samstag der Community Day mit Machollo. Nun gibt es plötzlich einen weiteren Bonus zum Event, welcher vorher nicht bekannt war.

Um diesen Bonus geht es: Im Blog-Post zum Community Day ist ein weiterer Bonus aufgetaucht. So soll der Tauschradius auf 40 Kilometer vergrößert worden sein.

Laut Niantic soll dieser Bonus bereits seit Donnerstagabend um 20:00 Uhr live sein. Der erhöhte Tauschradius soll noch bis zum Sonntag um 20:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar bleiben.

Das bringt der vergrößerte Tauschradius

Das steckt in dem Bonus: Normalerweise kann man Pokémon nur tauschen, wenn man direkt beieinander ist. Der Radius liegt etwa bei 100 Metern.

Nun wurde dieser Radius auf 40 Kilometer ausgeweitet. Ihr könnt also entspannt in den meisten Städten untereinander tauschen und müsst nicht mal rausgehen.

So nutzt ihr den Bonus am besten aus: Fragt hierzu am besten eure Glücksfreunde. Fast jeder Trainer dürfte Glücksfreunde in der Liste haben, die sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Ihr könnt die Chance also nutzen und auf die Entfernung tauschen.

Wenn ihr gleich mehrere Glücksfreunde abarbeiten wollt, bedenkt, dass ihr nur einen Spezialtausch pro Tag machen könnt. Ein Spezialtausch ist beispielsweise der Tausch von Shinys oder legendären Pokémon.

Ihr solltet mit den anderen Glücksfreunden dann am besten Monster wie Kapuno, Milza oder Kaumalat tauschen. Sie sind selten, stark und gelten nicht als Spezialtausch.

Diese 10 Pokémon solltet ihr mit euren Glücksfreunden tauschen

Was gibt es sonst zum Community Day? Der eigentliche Bonus vom Community Day ist der dreifache Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Außerdem gibt es Rauch, der 3 Stunden anhält.

Generell ist der Community Day mit Machollo lohnenswert. MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff meint, dass der Community Day nach Monaten endlich wieder gut ist: Pokémon GO: Ihr findet den Community Day langweilig? Der lohnt sich richtig