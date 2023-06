Pokémon GO: Trainer opfert Meisterball, um für euch etwas zu testen – „Danke, dass du so mutig warst“

In Pokémon GO ist seit ein paar Wochen der neue Meisterball aktiv und soll euch einen garantierten Fang verschaffen. Ein Trainer wollte herausfinden, ob der Ball wirklich alles fängt und hat ihn für euch geopfert. Wir von MeinMMO zeigen euch, was er probiert hat und wie sein Versuch ausging.

Was ist der Meisterball? Seit Mai 2023 ist eines der wertvollsten Items in Pokémon GO endlich verfügbar: der Meisterball. Er verspricht euch einen garantierten Fang. Durch eine besondere Animation, die mit dem Aktivieren des Balls startet, ist auch ein Verwerfen nicht mehr möglich. Doch eure Pokémon-Wahl sollte wohlüberlegt sein, denn ihr habt nur einen einzigen von diesen Bällen in eurem Inventar.

Für viele Spieler ist deshalb seit Wochen klar, dass sie ihn für einen der seltenen Galar-Vögel aus dem Abenteuerrauch verwenden wollen. So sieht man in den sozialen Netzwerken inzwischen reihenweise Bilder von gefangenen Galar-Arktos, Galar-Zapdos und Galar-Lavados. Das liegt vor allem daran, dass diese nicht nur selten aus dem täglichen Abenteuerrauch spawnen, sondern zudem auch noch eine hohe Fluchtrate besitzen.

Ein Trainer hat mit diesen Monstern nun einen Versuch gestartet und sie versucht unter erschwerten Bedingungen zu fangen. Welche das waren und ob es ihm gelungen ist, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer fängt Galar-Vögel bei überhöhter Geschwindigkeit

Was hat der Trainer getestet? Der neue Meisterball bietet vielen Trainern nun endlich die Möglichkeit ein bestimmtes Pokémon garantiert zu fangen. Dabei sind bei den Spielern vor allem die seltenen legendären Galar-Vögel gefragt. Doch fängt dieser Ball auch dann zuverlässig, wenn man unterwegs ist und die vom Spiel erlaubte Geschwindigkeit überschreitet?

Das wollte der Reddit-User SlayerOfTears herausfinden und hat es für euch als Beifahrer ausprobiert. So hat er auf den Accounts seiner Mutter und seines Bruders den täglichen Abenteuer-Rauch gezündet, während sie im Auto mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Meilen pro Stunde, also etwa 80 Kilometer pro Stunde, unterwegs waren. Als dann jeweils ein Galar-Vogel auftauchte, versuchte er diesen mit einem Meisterball zu fangen.

Ist ihm der Versuch gelungen? Ja, wie er in seinem Beitrag erklärt, ist er bei beiden Accounts einem legendären Galar-Vogel begegnet. Bei beiden hat er den Meisterball eingesetzt und konnte so, trotz überhöhter Geschwindigkeit, ein Galar-Zapdos und ein Galar-Lavados fangen.

So schreibt er (via reddit.com): Ich kann jetzt zweimal bestätigen, dass der Meisterball auch bei einer Geschwindigkeit von 50 MPH und mehr noch funktioniert und das Pokémon fängt, das du damit fangen willst. Ich habe meiner Mutter Galar-Zapdos und meinem Bruder Galar-Lavados gefangen, während wir zu ihrem neuen Arzt gefahren sind.

Warum ist die Geschwindigkeit so relevant? In Pokémon GO gibt es eine Art Geschwindigkeitsbeschränkung, die es unterbinden soll, dass Trainer während einer Auto- oder Zugfahrt spielen. Wie hoch diese tatsächlich ist, ist nicht offiziell bestätigt.

Allerdings haben Trainer 2019 festgestellt, dass das ursprüngliche Limit von etwa 10,5 Kilometer pro Stunde leicht angehoben wurde, um auch das Spielen mit Fahrrad möglich zu machen. Die Geschwindigkeit ermittelt das Spiel mit Hilfe eurer GPS-Daten. So erkennt es, wie lange ihr von einem Punkt zum nächsten braucht und berechnet daraus eure Geschwindigkeit.

Seid ihr zu schnell, dann erhaltet ihr eine Warnung. Monster tauchen dann zwar weiterhin in der Umgebung auf und können auch angeklickt werden, allerdings lassen sie sich dann meistens nicht fangen. Sie befreien sich dann in der Regel aus dem Ball und flüchten direkt.

Manchmal werden diese ermittelten Geschwindigkeiten aber auch falsch erkannt, beispielsweise durch GPS-Drift. Das kann mitunter dazu führen, dass Trainer dann besondere Monster nicht fangen können. So verlor ein Trainer wegen eines fiesen GPS-Drifts 3 Shinys.

Nach dem Versuch von SlayerOfTears ist nun aber klar, dass der Meisterball hierbei eine Ausnahme bildet und ihr wohl tatsächlich jedes Pokémon damit fangen könnt.

Trainer feiern den Versuch: „Du hast mit dem Feuer gespielt“

Auch wenn SlayerOfTears sicher nicht der erste gewesen sein wird, der sich gefragt hat, ob man mit dem Meisterball auch bei überhöhter Geschwindigkeit Pokémon garantiert fangen kann, ist der Meisterball für viele so einzigartig, dass sie ihn nicht einfach riskieren würden.

Aus diesem Grund wird SlayerOfTears in den Kommentaren für seinen Versuch auch ordentlich gefeiert. Viele bewundern seinen Mut. So kann man folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com).

Shiny_Deleter: Du hast mit dem Feuer gespielt.

mtgspender: Bei unserem letzten Roadtrip war ich auch neugierig darauf. Danke, dass du so mutig warst.

DemCookies18: Hut ab, dass du es riskiert hast.

Für SlayerOfTears soll es jedenfalls nicht der letzte Versuch dieser Art gewesen sein. Wie er in seinem Beitrag nämlich verrät, hätte er gern noch ein Video von dem Fang gemacht. Das soll aber bei Gelegenheit nachgeholt werden.

Wie ist eure Meinung zu dem Versuch, den Meisterball bei überhöhter Geschwindigkeit zu benutzen? Hättet ihr euch das getraut? Oder hättet ihr Angst, dass er dann doch nicht so zuverlässig fängt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

