Die besten Konter gegen Tornupto in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit seid ihr optimal auf die Raids gegen Tornupto vorbereitet.

Was ist Tornupto für ein Pokémon? Tornupto stammt aus der zweiten Spielgeneration von Pokémon und gehört zum Typ Feuer. Regelmäßig trefft ihr es in den Raids der Stufe 3.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Tornupto und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Tornupto Konter

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto Despotar mit Katapult und Steinkante Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto Garados mit Kaskade und Hydropumpe Kyogre mit Kaskade und Surfer Crypto Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Rihornior mit Lehmschelle und Felswerfer Crypto Brutalanda mit Drachenrute und Hydropumpe Terrakium mit Katapult und Steinhagel Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Kingler mit Blubber und Krabbhammer Demeteros mit Steinwurf und Erdkräfte Crypto Amoroso mit Steinwurf und Hydropumpe Crypto Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Impoleon mit Kaskade und Aquahaubitze

Schwächen von Tornupto: Das Pokémon gehört zum Typ Feuer und hat Schwächen gegen Boden, Gestein und Wasser. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen.

Gibt es Shiny Tornupto in Pokémon GO? Ihr könnt Tornupto nicht direkt als Shiny fangen. Allerdings könnt ihr Shiny Feurigel zu Igelavar und schließlich zu Tornupto weiterentwickeln. Wie das Shiny aussieht, zeigen wir euch in der Übersicht:

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Tornupto leicht im Alleingang bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, sollte es auch zu zweit schon klappen.