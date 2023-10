Pokémon GO: 1€-Ticket „Praktische Muskeln“ zum Community Day mit Praktibalk – Alle Inhalte

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Als nächstes Event steht dann schon Halloween in Pokémon GO vor der Tür .

Was haltet ihr vom aktuellen Community Day? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Woher stammen die Informationen? In Deutschland startet das Event erst um 14:00 Uhr, in anderen Teilen der Welt hat es aufgrund der Zeitverschiebung aber schon begonnen. Dementsprechend sind die Aufgaben und Inhalte der Forschung auch schon bekannt.

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 15. Oktober 2023, läuft der Community Day Oktober mit Praktibalk . Das Ticket im Shop liefert euch eine dazu passende Spezialforschung, die sich um das Kampf-Pokémon dreht.

Der Community Day mit Praktibalk in Pokémon GO bringt wieder ein optionales Ticket für knapp einen Euro mit. Was steckt drin?

Insert

You are going to send email to