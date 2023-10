Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Praktibalk – So nutzt ihr das Event

Am Sonntag, dem 15. Oktober, erwartet euch in Pokémon GO der Community Day mit Praktibalk. MeinMMO verrät alle Inhalte des Events und wie ihr es am besten nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Pokémon GO organisiert monatlich einen sogenannten Community Day, bei dem ein zuvor ausgewähltes Pokémon im Rampenlicht steht und für einige Stunden an nahezu jeder Ecke im Spiel erscheint. Hinzu kommt eine erhöhte Shiny-Rate sowie der eine oder andere hilfreiche Bonus.

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit, denn der Oktober-Community Day steht vor der Tür und rückt Praktibalk in den Fokus. Wir haben für euch die Details zu den Inhalten des Events sowie Tipps, wie ihr es optimal nutzen könnt, nachfolgend zusammengefasst.

Community Day im Oktober 2023 mit Praktibalk – Start & Boni

Was? Community Day mit Praktibalk

Wann? Sonntag, den 15. Oktober 2023 – von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Praktibalk wird überall wild zu finden sein

Exklusive Attacke: Wirbler, wenn ihr die Praktibalk-Entwicklung Strepoli während des Events oder bis 22:00 Uhr danach zu Meistagrif weiterentwickelt

Boni:

– 3-facher Sternenstaub beim Fangen

– doppelte Bonbons beim Fangen

– doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Level 31)

– Lockmodule und aktivierter Rauch halten drei Stunden lang, außer der Abenteuerrauch

– Überraschungen aus Schnappschüssen

– Event-Feldforschungen zu Praktibalk

– Neue Event-Sticker mit Praktibalk aus PokéStops und Geschenken



Boni bis 22 Uhr Ortszeit:

– ein zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 am Tag)

– 50 % geringere Sternstaub-Kosten beim Tauschen

Inhalte im Ingame-Shop: Zusätzlich zu den bereits erwähnten Boni habt ihr die Möglichkeit, euch im Ingame-Shop von Pokémon GO sowie teilweise auch im Webshop weitere Inhalte rund um den Community Day mit Praktibalk zu sichern. Hier sind die verfügbaren Optionen:

Event-Ticket zur Teilnahme an der Spezialforschung Praktische Muskeln zum Community Day mit Praktibalk für etwa 1,00 Euro

zum Community Day mit Praktibalk für etwa 1,00 Euro Community Day-Hyperbox mit 500 Pokébällen, 1 Knursp und 3 Glücks-Eiern für 11,99 Euro im Webshop

Event-Sticker mit Praktibalk

Besondere Raids: Nach dem Community Day erwarten euch außerdem spezielle Level-4-Raids, bei denen ihr gegen Strepoli (die erste Entwicklungsstufe von Praktibalk) kämpfen könnt. Beachtet jedoch, dass diese Raids ausschließlich vor Ort gespielt werden können.

Als Belohnung nach dem Abschluss des Raids werdet ihr für 30 Minuten in der Nähe der Arena mit zusätzlichen Praktibalk-Spawns belohnt – auch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Exemplar. Ihr könnt es an seinem gelben Körper erkennen, statt beige.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Prakitbalk?

Gibt es Shiny-Praktibalk? Ja, Praktibalk wird in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar sein. Während des Community Days wird die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny zu finden, zusätzlich erhöht. Dadurch stehen eure Chancen gut, auf ein Exemplar zu stoßen.

Praktibalk, Strepoli und Meistagrif normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie stark ist Praktibalk? Praktibalk ist ein beeindruckendes Kampf-Pokémon und zählt zu den stärksten Angreifern in dieser Kategorie. Seine Weiterentwicklung, Meistagrif, zeichnet sich insbesondere durch die starken Fähigkeiten Konter und Wuchtschlag aus.

Wer sollte den Community Day nutzen? Der C-Day mit Praktibalk stellt vor allem für Trainer eine großartige Gelegenheit dar, die sich danach sehnen, eine schillernde Version zu ergattern. An diesem Tag stehen eure Chancen auf ein Shiny besonders gut.

Zudem eignet der C-Day auch für Trainer, die noch ein Pokémon vom Typ Kampf für ihr Raid-Team benötigen. Meistagrif ist stark gegenüber Normal, Gestein, Stahl, Eis und Unlicht.

Zusätzlich dazu gibt es einen dreifachen EP-Bonus beim Fangen, was bedeutet, dass Trainer auf dem Weg zu Level 50 an diesem Tag die Chance haben, eine beträchtliche Menge an Erfahrungspunkten zu sammeln.

Im nachfolgenden Video könnt ihr weitere mächtige Angreifer in Pokémon GO entdecken:

So holt ihr das Beste aus dem Community Day mit Praktibalk heraus

Schafft Platz: Um während des Community Day möglich viele Praktibalk zu fangen, empfiehlt es sich, vorher Platz in euer Pokémon-Aufbewahrung zu schaffen. Sortiert eure Sammlung gründlich aus und nutzt dazu am besten die Tag- und Filter-Funktionen im Spiel.

Durch die Eingabe von Suchbegriffen wie 0*,1*,2* könnt ihr beispielsweise alle Pokémon anzeigen lassen, die 2 Sterne oder weniger haben. Dies hilft euch, eure Aufbewahrung zu optimieren und während des Events mehr Platz für Praktibalk zu haben.

Wichtige Items bereithalten: Zusätzlich zum freien Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung sind auch die richtigen Gegenstände von entscheidender Bedeutung. Während des Events werdet ihr vor allem eine ausreichende Menge an Pokébällen zum Fangen benötigen. Stellt sicher, dass ihr die folgenden Items vorbereitet habt:

Bälle: Für diejenigen, die den gesamten Tag spielen möchten, ist es ratsam, mindestens 200 Bälle auf Lager zu haben. Wenn es um besonders widerstandsfähige Pokémon geht, sind Hyperbälle eine gute Wahl. Wie ihr in Pokémon GO an Bälle gelangt, zeigen wir euch hier.

Für diejenigen, die den gesamten Tag spielen möchten, ist es ratsam, mindestens 200 Bälle auf Lager zu haben. Wenn es um besonders widerstandsfähige Pokémon geht, sind Hyperbälle eine gute Wahl. Wie ihr in Pokémon GO an Bälle gelangt, zeigen wir euch hier. Sananabeeren: Wenn ihr euer Praktibalk entwickeln oder hochleveln möchtet, benötigt ihr eine beträchtliche Menge an Bonbons. Um zusätzliche Bonbons zu sammeln, könnt ihr beim Fangen Sananabeeren verwenden, um die doppelte Menge zu erhalten.

Wenn ihr euer Praktibalk entwickeln oder hochleveln möchtet, benötigt ihr eine beträchtliche Menge an Bonbons. Um zusätzliche Bonbons zu sammeln, könnt ihr beim Fangen Sananabeeren verwenden, um die doppelte Menge zu erhalten. Rauch & Lockmodule: Diese locken noch mehr Pokémon an und bleiben während des Events für 3 Stunden aktiv.

Diese locken noch mehr Pokémon an und bleiben während des Events für 3 Stunden aktiv. Glückseier: Glücks-Eier verdoppeln eure EP für einen Zeitraum von 30 Minuten. Es ist ratsam, diese mit eurem Aufstieg im Freundschaftslevel zu kombinieren.

Welche Mega-Pokémon sind empfehlenswert? Um eure Bonbon-Ausbeute zu maximieren, kann es sich lohnen, eine Mega-Entwicklung zu aktivieren. Achtet darauf, dass das Mega-Pokémon den gleichen Typ wie Praktibalk, also Kampf, besitzt. Dadurch könnt ihr beim Fangen von Praktibalk weitere Bonbons erhalten. Folgende Pokémon bieten sich hierfür an:

Mega-Lohgock

Mega-Schlapor

Mega-Skaraborn

Mega-Galagladi

Mega-Lucario

Mega-Mewtu X

Wie findet ihr die Boni des Community Days mit Praktibalk? Plant ihr, an diesem Event teilzunehmen? Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren hier auf MeinMMO mit und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

