Pokémon GO: Feldforschungen im Oktober 2023 – Alle Shinys in der Übersicht

Im Oktober 2023 erwarten euch in Pokémon GO wieder eine Reihe verschiedener Feldforschungen. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte und welche Shinys ihr mit etwas Glück finden könnt.

Was sind das für Aufgaben? In Pokémon GO könnt ihr an den PokéStops täglich sogenannte Feldforschungen erdrehen. Dabei handelt es sich um kleinere Quests, die euch unter anderem mit Items, Sternenstaub oder Pokémon-Begegnungen belohnen.

Mit dem Monatswechsel wechseln dabei auch die Inhalte dieser Aufgaben. Auch im Oktober werdet ihr daher wieder auf veränderte Aufgaben und Belohnungen treffen. Welche das sind, haben wir euch in nachfolgender Übersicht zusammengefasst.

Alle Feldforschungen im Oktober 2023

Welche Aufgaben gibt es? Wie ihr das aus den vergangenen Monaten kennt, wird es auch im Oktober wieder eine Reihe verschiedener Quests an den PokéStops geben, die sich um das Fangen, Werfen und Kämpfen drehen werden. Außerdem sollt ihr auch wieder mit euren Freunden und dem Kumpel-Pokémon interagieren.

Mit welchen Begegnungen ihr dafür belohnt werdet, haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck in nachfolgender Grafik zusammengefasst. Pokémon, denen ihr mit etwas Glück in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem Shiny-Stern markiert.

Beachtet, dass es durch Events zeitweise noch weitere Quests geben wird, die sich dann thematisch anpassen. Diese sind allerdings mit dem Hinweis „Event“ gekennzeichnet.

Wie bekommt man Feldforschungen? Um euch die Aufgaben zu sichern, müsst ihr nur an der Fotoscheibe von PokéStops drehen. Im Anschluss könnt ihr die jeweilige Quest in eurer Feld-Ansicht im Spiel sehen.

Wie lange hat man zum Lösen Zeit? Das Lösen der Feldforschungen ist unbegrenzt möglich. Denkt aber daran, dass ihr maximal 4 Aufgaben inklusive AR-Quest gleichzeitig sammeln könnt. Sind die Slots alle voll, dann müsst ihr erst eine Aufgabe einlösen oder sie wegschmeißen, um neue Aufgaben erdrehen zu können.

Die Belohnung aus der Aufgabe entspricht außerdem immer der, welche es zu dem Zeitpunkt gab, als ihr euch die Quest gesichert habt.

Warum sollte man regelmäßig die Quests lösen? Das Lösen der Aufgaben lohnt sich nicht nur wegen der Begegnungen mit den Pokémon. Löst ihr an 7 Tagen jeweils mindestens eine dieser Aufgaben, dann erhaltet ihr am 7. Tag den sogenannten Forschungsdurchbruch, der euch neben EP, Sternenstaub und einem Item auch eine Begegnung mit einem weiteren Monster bringt.

Wie bereits im September erwartet euch dabei im Oktober eine Begegnung mit Galar-Porenta, Lavitar, Zobiris, Kindwurm, Coiffwaff oder Viscora. Alle können mit etwas Glück auch als Shiny auftauchen.

Wie gefallen euch die Aufgaben im Oktober 2023? Welches Monster werdet ihr euch sichern? Und welches Pokémon habt ihr euch gewünscht? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

