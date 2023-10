Pokémon GO: Angeblicher Leak enthüllt neue Pokémon und Events im November

In Pokémon GO macht gerade ein Leak die Runde, der einige Inhalte für den kommenden Monat voraussagt. Darunter wäre ein echtes Highlight.

Was ist das für ein Leak? Im Subreddit „TheSilphRoad” zu Pokémon GO macht aktuell ein Post des Accounts „pogo_central“ die Runde. Sie teilen Informationen eines Leakers, der laut pogo_central auch im Oktober schon einige Inhalte korrekt voraussagte (via reddit.com).

Ihr solltet allerdings beachten, dass es sich hierbei um bislang unbestätigte Leaks handelt, bei denen unklar ist, ob und in welcher Form sie letztlich im Spiel landen. Das ist erst klar, sobald offizielle Informationen seitens Niantic dazu veröffentlicht werden.

Dennoch: Wenn die Leaks am Ende wie in der Vergangenheit zutreffen, könnte der November ein paar interessante Inhalte bringen.

Was sagt der Leak für November voraus?

Was ist das Highlight? Der wohl spannendste Teil des Leaks betrifft die Mega-Pokémon, denn wenn er zutrifft, steht im November das Debüt von Mega-Knakrack an. Dieses soll an einem exklusiven Raid-Tag debütieren und würde direkt zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Damit nicht genug: Auch Mega-Galagladi soll sein Debüt feiern und Mega-Kangama soll zurückkehren. Letzteres wäre gerade für Spieler spannend, die noch den Pokédex-Eintrag des regionalen Monsters benötigen. Als vierter Mega-Boss soll Mega-Hundemon zurückkehren.

Das soll außerdem kommen: Abgesehen von den Mega-Monstern spricht der Leak von zwei Events: Der „Fashion Week“ und dem „Dia de Muertos“.

In der Fashion Week sollen dabei kostümierte Dratini und Feloni auftauchen, zudem würde die Shiny-Version von Mollimorba ihr Debüt feiern.

Beim Dia du Muertos hingegen wären Kostüm-Zwirrlicht und Kostüm-Tragosso teil des Events. Ein Timing ist dazu aber noch nicht bekannt.

Darüber hinaus erwähnt der Leak legendäre Bosse: Das Trio um Kobalium, Terrakium und Viridium soll zurückkehren, genau so wie Genesect. Das soll laut Leak dann das Aquamodul tragen.

Ob die Inhalte letztlich im Spiel landen, bleibt derweil abzuwarten. Dafür steht der Großteil des Oktober-Programms bereits. Als Nächstes könnt ihr da am Community Day mit Praktibalk teilnehmen – hier findet ihr den Guide dazu.