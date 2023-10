Pokémon GO enthüllt Teil 2 des Halloween-Events – Trainer feiern starke Crypto-Pokémon

Schon in wenigen Tagen startet Teil 2 des Halloween-Events in Pokémon GO. Die Inhalte wurden jetzt von Niantic bestätigt und Trainer staunen über die starken neuen Cryptos, die man fangen kann.

Was wurde enthüllt? Das diesjährige Halloween-Event in Pokémon GO wurde in zwei Teile aufgeteilt. Der zweite Teil läuft ab dem 26. Oktober und bringt neue Crypto-Pokémon zusammen mit einer Rocket-Übernahme mit. Teil 1 des Halloween-Events läuft gerade mit diesen Boni.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was euch erwartet.

Halloween Teil 2 mit Rocket-Übernahme und neuen Cryptos

Wann läuft das? Vom 26. Oktober um 10:00 Uhr bis zum 31. Oktober um 20:00 Uhr.

Welche Inhalte gibt es?

Giovanni kämpft mit Crypto-Regigigas

Dazu gibt es eine Spezialforschung, die euch mit eurem Super-Rocket-Radar belohnt, damit ihr Giovanni aufspüren könnt

Crypto-Lugia erscheint zum ersten Mal bei Crypto-Raids – Verfügbar vom 29. Oktober um 10:00 Uhr bis 29. Oktober um 20:00 Uhr – Shiny möglich

Team GO Rocket setzt andere Crypto-Pokémon ein (unten mehr dazu)

In Crypto-Raids trefft ihr auf Crypto-Nebulak, Crypto-Sleima, Crypto-Traunfugil und Crypto-Lichtel (Stufe 1) Crypto-Nidorina, Crypto-Nidorino und Crypto-Golbat (Stufe 3)

An PokéStops und mit Ballons erscheint Team GO Rocket häufiger

Mit Lade-TMs könnt ihr Crypto-Pokémon die Attacke Frustration vergessen lassen

Aus 12-km-Eiern schlüpfen Larvitar, Ganovil, Gladiantri, Skallyk, Kapuno, Pam-Pam und Molunk

Aus Feldforschungen könnt ihr Mysteriöse Teile erhalten

Neue Crypto-Pokémon bei Team GO Rocket

Welche Pokémon werden eingesetzt? Die Rüpel und auch die Anführer Arlo, Cliff und Sierra setzen ab dem Start des Events andere Crypto-Pokémon ein. Das sind: Nebulak, Rihorn, Schmerbe, Koknodon, Schilterus, Rotomurf und Lichtel. Mit Glück könnt ihr sie sogar als Shiny fangen.

Lob aus der Community

Was sagt die Community? Die neuen Crypto-Pokémon haben es der Community positiv angetan. Im Reddit-Thread, der sich mit der Ankündigung befasst, ist der Kommentar mit den meisten Punkten: „Heilige! Das sind einige mächtige PvE-Crypto-Pokémon“.

Dazu erklärt Nutzer TheRealHankWolfman: „Crypto-Gengar und Crypto-Rameidon … die werden sehr hart treffen, aber auch schnell umkippen. Vermutlich gut, um früh im Kampf gegen einen Raidboss viel Schaden auszuteilen. Crypto-Skelabra könnte ziemlich gut sein, weil es nicht so anfällig ist. Crypto-Rihornior und Stalobor sollten auch sehr anständig sein.“

Ein anderer Nutzer fragt: „Ist das die beste PvE-Aufstellung seit … naja, immer?“ und bekommt die Antwort: „Ja. Sie haben sich praktisch die besten Pokémon von einigen der relevantesten Typen genommen und aus ihnen Cryptos gemacht.“

