Pokémon GO startet morgen das Halloween-Event mit neuem Pokémon, Shiny und Boni

Halloween 2023 startet bei Pokémon GO. In zwei Teilen läuft das Event ab und bringt euch viele gruselige und starke Inhalte. Wir zeigen euch alles, was ihr wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Jedes Jahr veranstaltet Niantic in Pokémon GO ein Event zu Halloween. Dabei werden verschiedene Geister- und Unlicht-Pokémon in den Vordergrund gerückt. Passend zum Thema „Süßes oder Saures“ dürfen Boni für Bonbons nicht fehlen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, wie der erste Teil des diesjährigen Events ablaufen wird.

Halloween 2023 in der Übersicht

Wann startet das Event? Das Event beginnt am 19. Oktober 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis zum 26. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit aktiv. Hierbei handelt es sich um den ersten Teil des Halloween-Events.

Neue Pokémon: Gruff und seine Weiterentwicklung Friedwuff erscheinen zum ersten Mal in Pokémon GO. Die Entwicklung benötigt 50 Gruff-Bonbons. Shiny Gruff wird nicht aktiviert.

Pokémon in der Wildnis: Während des Events trefft ihr folgende Pokémon häufiger in der Wildnis (Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny finden): Rettan*, Zubat*, Alola-Mauzi*, Nebulak*, Alpollo, Webarak*, Traunfugil*, Fiffyen*, Shuppet*, Driftlon*, Lichtel* und Paragoni*.

Seltener findet ihr Sankabuh. Paragoni könnt ihr zum ersten Mal als Shiny begegnen.

Ein Ausblick auf das Halloween-Spektakel

Event-Boni:

Zusätzliche Bonbons bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen

Zusätzliche XL-Bonbons bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen

Zusätzliches XL-Bonbon beim Ausbrüten von Eiern (Trainer-Level 31 ist Voraussetzung)

Doppelte Bonbons für das Ausbrüten von Eiern

Lavandia-Musik im Spiel

Dekorierte PokéStops und Arenen

Feldforschungen: Aus den Event-Feldforschungen werdet ihr weitere Begegnungen mit Traunfugil und Paragoni erhalten. Dazu gibt es auch viele Pokébälle.

3 Befristete Forschungen: Während des Events steht für alle Spieler eine kostenlose Befristete Forschung zur Verfügung. Die läuft vom 19. Oktober bis zum 31. Oktober und verlangt von euch, Geist-Pokémon zu fangen. Als Belohnungen warten unter anderem Sternenstaub und Begegnungen mit Gruff.

Die zweite kostenlose Befristete Forschung dreht sich um Kryppuk und seine 108 Geister. Löst die Aufgaben und erhaltet dafür Begegnungen mit Geister-Pokémon und Kryppuk.

Die kostenpflichtige Forschung bringt euch Begegnungen mit Geist-Pokémon wie Paragoni oder Unlicht-Pokémon wie Alola-Mauzi. Dazu erhaltet ihr für das Lösen eine Halloween-Avatar-Pose. Für das Abschließen der Forschung habt ihr bis zum 31. Oktober 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit Zeit.

Raidbosse:

Schwierigkeit Raidbosse 1 Traunfugil*

Shuppet*

Driftlon* 3 Gengar*

Sankabuh

Gruff 5 Schlingking* (Bis 20. Oktober um 10:00 Uhr)

Darkrai* (Ab 20. Oktober um 10:00 Uhr) Mega Mega-Gengar* (Bis 20. Oktober um 10:00 Uhr)

Mega-Banette (Ab 20. Oktober um 10:00 Uhr)

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, schlüpfen Mampfaxo*, Riolu* und Galar-Makabaja*.

Zusätzlich ist die Partnerforschung mit Amazon Prime Gaming aktiv, die euch eine Perücke schenkt.