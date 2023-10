Pokémon GO: Befristete Forschung mit Kryppuk – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die Befristete Forschung mit Kryppuk läuft zum Halloween Event 2023 in Pokémon GO. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und die dazugehörigen Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Zu Halloween 2023 veranstaltet Niantic ein Event, das euch drei Befristete Forschungen mitbringt. Zwei von ihnen sind kostenlos. Dazu gehört auch diese Forschung um Kryppuk und seine 108 Geister.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und welche Belohnungen dahinterstecken. So könnt ihr leicht entscheiden, ob es sich für euch lohnt, diese Forschung aktiv zu lösen oder nur nebenbei mitlaufen zu lassen. Sie ist vom 19. Oktober um 10:00 Uhr bis zum 31. Oktober um 20:00 Uhr aktiv.

Kryppuk Forschung zu Halloween 2023

Aufgabe Belohnung Verdiene 1.080 Sternenstaub Begegnung mit Traunfugil Verdiene 1.080 Erfahrungspunkte Begegnung mit Makabaja Lande 108 gute Würfe Begegnung mit Irrbis Lande 108 Curveball-Würfe Begegnung mit Paragoni Nutze 108 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Shuppet Verdiene 10.800 Erfahrungspunkte Begegnung mit Lichtel Drehe 8 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Nebulak Drehe 10 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Driftlon

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle Aufgaben abgeschlossen und euch die jeweiligen Belohnungen dafür abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 108 Erfahrungspunkte, 108 Sternenstaub und eine Begegnung mit Kryppuk.

Warum überall die 108? In den Aufgaben und Belohnungen dieser Forschung trefft ihr immer wieder auf die Zahlenfolge 108. Aber warum? Das liegt an der Besonderheit von Kryppuk. Denn dieses Pokémon wird dadurch erschaffen, dass sich 108 böse Geister zusammentun. Im Sinnoh-PokéDex findet man Kryppuk unter der Nummer 108. Offiziell wiegt es 108 Kilogramm. Dazu kommen die Werte 108 bei seinen Basiswerten für Verteidigung und seine Spezial-Verteidigung.

Was ist los bei Pokémon GO? Das diesjährige Event zu Halloween läuft in zwei Teilen ab. Zum ersten Teil gehört auch die Forschung mit Kryppuk. Im zweiten Teil spielt Team GO Rocket eine wichtige Rolle. In den nächsten Tagen gibt es viele Bonbons und gruselige Pokémon für euch zu sammeln. Eine Übersicht über alle Events im Oktober zeigen wir euch hier auf MeinMMO.