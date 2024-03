Pokémon GO gibt euch gerade eine super Chance auf einen Top-Angreifer, aber nicht mehr lang

Das aktuelle Event in Pokémon GO läuft noch bis Montag. Eine Top-Gelegenheit, euch ein mächtiges Monster zu sichern.

Was für ein Event läuft grad? Das ist das Horizonte-Event. Hier stehen unter anderem die Paldea-Starter im Fokus, doch auch einige Monster spawnen.

Das Event läuft bereits seit einigen Tagen, Schluss ist am 11. März um 20:00 Uhr. Bis Montagabend habt ihr also noch Zeit, die Boni und Spawns des Events auszunutzen.

Und eines der aktuell aktiven Monster solltet ihr euch so oft schnappen, wie irgend möglich: Tanhel.

Tanhel erscheint grad oft in Pokémon GO, und jeder einzelne Fang lohnt sich

Wie kriege ich Tanhel? Tanhel ist ein Stahl-Psycho-Pokémon und wird in der Ankündigung des Events als möglicher, seltener Spawn aufgeführt. Allerdings stellt man beim Spielen schnell fest: So selten ist das Monster gar nicht. Immer wieder können Tanhel auftauchen, während das Event läuft.

Und damit habt ihr die Chance, euch ein echtes Top-Pokémon zu sichern. Denn sonst kriegt man das nicht so oft, so leicht.

Tanhel und seine Entwicklungen

Warum sollte ich das Monster immer wieder fangen? Tanhel entwickelt sich über Metang weiter zu Metagross. Und Metagross ist schlichtweg eines der besten Pokémon im Spiel. In Raids ist es eigentlich immer eine solide Wahl, wenn der Boss nicht besonders resistent gegen Stahl ist, im PvP hat es zumindest einen Platz in der Meisterliga. Und als Stahl-Angreifer ist Metagross generell die Top-Wahl, nur noch geschlagen von seiner eigenen Crypto-Variante.

Metagross bietet hohe Werte und kann, gerade mit seiner Spezialattacke Sternenhieb, brutal viel Schaden anrichten. Ein Wermutstropfen: Diese Attacke kriegt ihr nur bei bestimmten Events beim Entwickeln, oder durch den Einsatz einer Top-Lade-TM. Dennoch: Sich jetzt schonmal starke Tanhel zu sichern und dann zu einem solchen Zeitpunkt zu entwickeln, ist eine gute Strategie.

Denn das solltet ihr beachten: Für ein Metagross braucht ihr einmal 25 Bonbons für die Entwicklung von Tanhel zu Metang, und nochmal 100 von Metang zu Metagross. Und wenn ihr dann auch noch leveln wollt, solltet ihr möglichst viele Bonbons zur Verfügung haben – vor allem, wenn ihr mehrere Exemplare stärken möchtet.

Also, in Kürze: Klickt am besten jedes Tanhel an, das ihr findet, werft eine Sananabeere und schnappt es euch, um so viele Bonbons wie möglich zu kriegen. Und mit Glück findet ihr so auch ein richtig starkes Exemplar mit guten Werten.

Im Event könnt ihr aktuell übrigens noch mehr machen:

Was ist sonst los? In Pokémon GO hat gerade die neue Season “Welt voller Wunder” begonnen. Die startete mit dem Horizonte-Event, doch das ist nicht der einzige Termin, der in naher Zukunft ansteht. Im März finden wieder zahlreiche Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden und unterschiedliche Events statt, an denen ihr Boni einsammeln könnt. Auch ein Community Day, verschiedene Raid-Tage und ein Crypto-Event sind bereits bekannt.

Damit ihr alles auf dem Schirm habt: Hier findet ihr alle Events im März 2024 bei Pokémon GO.