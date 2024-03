Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch befristete Forschung mit 6 Belohnungen

In Pokémon GO gibt es seit dem 8. März 2024 einen neuen Promo-Code. Wir erklären euch, wie ihr ihn einlösen könnt und was für Belohnungen im Code auf euch warten.

Was ist das für ein Code? Der neue Code wurde von einem Trainer auf reddit geteilt und somit den Spielern zur Verfügung gestellt.

Der Code lautet:

CAPTAINPIKACHU

Wie kann ich den Code einlösen? Um den Code einzulösen, müsst ihr auf den Webstore von Pokémon GO gehen. Nachdem ihr euch mit eurem Account angemeldet habt, könnt ihr den Code hier einlösen und euch eure Belohnung abholen.

Früher konntet ihr den Code im Spiel selber im Shop einlösen. Inzwischen müsst ihr unabhängig davon, ob ihr iOS oder Android benutzt, den Code über den Webstore von Pokémon GO einlösen.

Hier seht ihr den Trailer zur aktuellen Season Welt voller Wunder in Pokémon GO:

Aufgaben und Belohnungen des Promo-Codes

Was bringt der Promo-Code? Wenn ihr den Code einlöst, bekommt ihr eine kostenlose befristete Forschung. Um sie erfolgreich abzuschließen, müsst ihr die folgenden Aufgaben absolvieren:

Laufe 3 km

Fange 20 Pokémon

Drehe 10 PokéStops oder Scheiben von Arenen

Welche Belohnungen kann ich erhalten? Wenn ihr diese Aufgaben absolviert, könnt ihr euch über 6 Belohnungen freuen:

30 Pokébälle

5 Himmihbeeren

3 Beleber

5000 Erfahrungspunkte

2500 Sternenstaub

Begegnung mit einem Pikachu mit Kapitänsmütze

Wie lange kann ich den Promo-Code einlösen? Ihr habt bis zum 13. März um 23:59 Uhr Zeit, um den Promo-Code einzulösen und die Aufgaben abzuschließen.

Was sagt ihr zu dem Promo-Code? Freut ihr euch darüber, oder findet ihr die Belohnungen eher mittelmäßig? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu dem Thema aus. Wenn ihr wissen wollt, was demnächst noch in Pokémon GO auf euch wartet, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit Events im März 2024 in Pokémon GO.