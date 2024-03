Pokémon GO: Warum ihr jetzt unbedingt Fotos von euren Pokémon machen solltet

In Pokémon GO lohnt es sich gerade, die Kamera-Funktion zu benutzen. Wir zeigen euch, warum und wie das geht.

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO läuft gerade das „Horizonte-Event“. Das dreht sich um die gleichnamige Serie, die unter anderem zeigt, wie die Trianer Liko und Roy die Paldea-Region erkunden. Auch das Pokémon Knarbon taucht erstmals auf.

Einer der Boni dieses Events dreht sich um das Thema „Schnappschuss-Überraschungen“. In den Fotos, die ihr von euren Monstern macht, können die Charaktere aus der Serie auftauchen. Wie das aussehen kann, seht ihr im Titelbild.

Das Besondere: Sie bringen direkt Pokémon-Spawns mit, die sich für euch lohnen können. Und deshalb solltet ihr dieses Feature gerade nicht ignorieren.

Welche Pokémon können im Schnappschuss auftauchen?

Wie viele Schappschüsse kann ich machen? Ihr könnt aktuell fünf Schnappschuss-Überraschungen am Tag bekommen. Welche Überraschung ihr bekommt, könnt ihr nicht beeinflussen.

Welche Pokémon tauchen auf? Momentan können fünf Pokémon über die Snapshots auftauchen: Felori, Krokel, Kwaks, Glurak und das Pikachu mit der Kapitänsmütze.

Gerade die letzten beiden sind dabei sehr interessant. So einfach bekommt man ein Glurak normalerweise nicht, und wenn ihr beim Fang eine Sananabeere verwendet, könnt ihr euch ganze 20 Bonbons für das Pokémon schnappen. Ein extrem einfacher Weg, um an viele Bonbons und möglicherweise starke Glurak-Exemplare zu kommen. Außerdem habt ihr mit Glück die Chance, es als Shiny zu bekommen.

Das Kapitäns-Pikachu ist ebenfalls interessant, da man es sonst in der Wildnis suchen oder in Raids herausfordern muss. Hier bekommt ihr eine gute Gelegenheit, euch das Event-Pokémon zu schnappen. Zudem vermuten manche Trainer derzeit, dass es einen Shiny-Boost für das Kapitäns-Pikachu gibt (via reddit), da viele Trainer von schillernden Begegnungen berichten – konkret bestätigt ist dies aber noch nicht.

Wie macht man einen Schnappschuss? Um einen Schnappschuss zu machen, müsst ihr einfach nur auf euer Kumpel-Pokémon klicken. Dort klickt ihr auf „Spielen“ und dann unten auf das Kamera-Symbol. So macht ihr ein Foto von eurem Kumpel und könnt die Schnappschuss-Überraschung bekommen.

Geht ihr dann raus aus dem Bildschirm, findet ihr die entsprechenden Spawns direkt in eurer Umgebung.

Das Horizonte-Event läuft noch bis zum 11. März 2024, dementsprechend habt ihr noch einige Tage Zeit, euch die Schnappschussbegegnungen zu sichern. Bei 5 Schnappschüssen pro Tag kommen da einige Monster zusammen. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch im Spiel läuft: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im März 2024.