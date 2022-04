Pokémon GO: Spezialforschung „Lautlose List” zum Rocket-Event – Alle Belohnungen

Die Spezialforschung „Lautlose List” in Pokémon GO läuft passend zum Rocket-Teamausflug-Event. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Quests und Belohnungen, die euch da erwarten.

Was ist das für eine Forschung? Der Rocket-Teamausflug beginnt am 3. April in Pokémon GO und gleichzeitig startet dazu um Mitternacht diese Spezialforschung. Sie belohnt euch mit einem Super-Rocket-Radar, damit ihr Giovanni mit seinem neuen Crypto Latias treffen könnt.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte der neuen Rocket-Spezialforschung. Ihr müsst zuerst alle vorherigen Rocket-Forschungen erledigt haben, damit euch diese hier angezeigt wird.

Forschung Lautlose List 1/6

Quest Belohnung Gewinnt einen Raid Begegnung mit

Kapilz Besiegt 3 Rocket-

Rüpel 3 Hypertränke Fangt 1 Crypto-

Pokémon 1 Beleber

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 15 Pokébälle und 3 Sonderbonbons.

Forschung Lautlose List 2/6

Quest Belohnung Fangt 5 Crypto-

Pokémon 10 Sananabeeren Landt 3 gute Curveball-

Würfe hintereinander 10 Himmihbeeren Besiegt 5 Rocket-

Rüpel 10 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub und 10 Superbälle.

Forschung Lautlose List 3/6

Quest Belohnung Erlöst 5 Crypto-

Pokémon 1.000 EP Besiegt 5 Rocket-

Rüpel 1.000 EP Verdient 3 Bonbons durch

Spazieren mit eurem Kumpel 1.000 EP

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 EP, 15 Superbälle und 15 Rocket-Radare (Anzahl könnte ein Fehler sein).

Forschung Lautlose List 4/6

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub und 1 Super-Rocket-Radar.

Forschung Lautlose List 5/6

Quest Belohnung Findet den Anführer von

Team GO Rocket 5 Top-Tränke Kämpft gegen den Anführer

von Team GO Rocket 20 Hyperbälle Besiegt den Anführer von

Team GO Rocket 5 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 EP, 1 Glücks-Ei und 2 goldene Himmihbeeren.

Tipp: Mit „Anführer“ ist Giovanni gemeint. Ihr findet ihn, indem ihr euer Super-Rocket-Radar, das ihr im auf Stufe 4 der Forschung gewonnen habt, aktiviert. Dadurch wird eure nächste Rocket-Begegnung mit Giovanni ablaufen.

Forschung Lautlose List 6/6

Quest Belohnung Bereits erledigt 2.500 EP Bereits erledigt 2.500 EP Bereits erledigt 2.500 EP

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1 Lade-TM, eine Sofort-TM und 2 silberne Sananabeeren.

Wie gefällt euch die neue Rocket-Forschung? Seid ihr mit den Belohnungen zufrieden oder hättet ihr euch lieber etwas anderes gewünscht?

Noch bis zum 7. April könnt ihr bei euren Crypto-Pokémon die Attacke Frustration verlernen, nach dem Event ist es dann erstmal nicht mehr möglich. Wir zeigen euch in der Übersicht, bei welchen Pokémon sich das Verlernen von Frustration in Pokémon GO richtig lohnt. So könnt ihr das Beste aus dem Event machen und die Chance nutzen.