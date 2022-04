In Pokémon GO startet am 3. April der Rocket-Teamausflug. Das Event bringt die zwei neuen Pokémon Molunk und die Weiterentwicklung Amfira. Dazu gibt es Crypto Latias bei Giovanni. Wir zeigen euch alle Boni.

Was ist das für ein Event? Team GO Rocket wird in den nächsten Tagen deutlich häufiger im Spiel zu finden sein. Dazu gibt es neue Pokémon, Crypto Latias, eine besondere Event-Box und die Möglichkeit, Frustration bei Pokémon zu verlernen.

Wir zeigen euch in der Übersicht alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Rocket-Event ab 3. April – Alle Inhalte

Wann geht es los? Das Event „Rocket-Teamausflug“ startet am 3. April direkt um Mitternacht (00:00 Uhr). Es ist dann bis Donnerstag, den 7. April, um 23:59 Uhr aktiv. Die Zeiten beziehen sich jeweils auf die Ortszeit.

Neue Pokémon: Ihr trefft zum ersten Mal Molunk und Amfira in Pokémon GO. Beide sind von Typ Gift und Feuer und stammen aus der 7. Spielgeneration. Wenn ihr 50 Molunk-Bonbons gesammelt habt, könnt ihr weibliche Molunk zu Amfira entwickeln.

Wie kann man Molunk fangen? Direkt ab Beginn des Events können sie in den 12-km-Eiern stecken. Bedenkt, dass dafür nur die 12er-Eier zählen, die ihr nach dem Start des Events erhalten habt.

Neues Crypto bei Giovanni: Bei Giovanni wird es einen Wechsel in seiner Aufstellung geben. Der Rocket-Boss nutzt ab dem Start des Events Crypto Latias, das ihr nach einem erfolgreichen Kampf gegen ihn fangen könnt.

Passend zum Event wird es eine Spezialforschung geben, die euch mit einem Super-Rocket-Radar belohnt. Dadurch könnt ihr dann Giovanni treffen und bekämpfen.

Neue Cryptos: Die anderen Mitglieder von Team GO Rocket werden auch andere Cryptos einsetzen. So verändern Cliff, Sierra und Arlo ihre Aufstellung und auch die Rüpel nutzen andere Pokémon. Einen Blick darauf gaben bereits die neuen Crypto-Funde der PokeMiners.

Macht euch auf diese neuen Cryptos in Pokémon GO gefasst

Welche Boni gibt es? Das Event sorgt dafür, dass ihr Mitglieder von Team GO Rocket häufiger an PokéStops und in Ballons findet.

Außerdem könnt ihr Lade-TMs einsetzen, damit Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration verlernen.

Für den Abschluss von Feldforschungen erwarten euch unter anderem Belohnungen mit Sniebel oder Zurrokex.

Dazu gibt es eine Event-Box für 1.275 Münzen, die euch 10 Top-Tränke, 10 Top-Beleber und 5 Rocket-Radare bringt.

Wie gefällt euch das Rocket-Event im April bei Pokémon GO? Findet ihr die Inhalte gut und freut euch auf Crypto Latias oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.