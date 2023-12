Pokémon GO: Eines der coolsten Features, von dem kaum jemand weiß

In Pokémon GO gibt es anscheinend ein Feature, welches bis heute unentdeckt blieb. Und das, obwohl Dataminer bereits vor 6 Jahren Hinweise dazu gefunden haben.

Um welches Feature geht es? Bei dem Feature, welches anscheinend 6 Jahre von der Community unentdeckt und von Niantic unkommentiert blieb, ist der sogenannte Schnäppchenfang , im Englischen Critical Catch . Hierbei handelt es sich um ein Feature aus den Pokémon-Spielen, in welchen der Schnäppchenfang zufällig ist und die Fang-Chance stark erhöht. Bereits 2017 haben Dataminer Hinweise zu dem Schnäppchenfang in Pokémon GO entdeckt.

Im Falle von Pokémon GO funktioniert der Schnäppchenfang etwas anders. Wie die Community auf Reddit berichtet, ist der Schnäppchenfang in Pokémon GO kein zufälliges Ereignis, sondern kann gezielt ausgelöst werden. Außerdem wird hier die Fang-Chance nicht nur etwas erhöht, sondern steigt auf 100 %.

Den Reddit Beitrag dazu verlinken wir euch hier:

100 % Fang-Chance mithilfe des Schnäppchenfangs

Wie funktioniert der Schnäppchenfang? Um in Pokémon GO den Schnäppchenfang zu aktivieren, muss man das Pokémon beim Fangen im richtigen Moment mit dem Pokéball treffen. Dabei müsst ihr den Kreis, der beim Fangen eines Pokémon immer kleiner wird, genau dann treffen, wenn er so klein wie möglich ist. Sprich, ihr trefft den Fangkreis genau im letzten Moment, bevor er wieder groß wird.

Wenn euch das gelingt, wird der Schnäppchenfang aktiviert und das Pokémon wird zu 100 % gefangen. Dies wirkt vor allem im Hinblick auf die Jagd nach den seltenen und schwer zu fangenden Galar-Vögeln nach einem sehr starken Feature, welches bisher nicht bekannt war.

Was sagt die Community dazu? Nachdem der Trainer Zombie_Alpaca_Lips auf Reddit darüber berichtet hatte, dauerte es nicht lang, bis weitere Trainer seine Theorie untersuchten – mit Erfolg. Ich war skeptisch, aber ich glaube, du hast recht. Ich habe in den letzten paar Würfen 3 kritische Fänge gemacht, um das zu testen. Ich bin sehr beeindruckt, dass du das entdeckt hast! , kommentiert ein Trainer.

Instinktiv habe ich das nicht geglaubt, aber ich hatte einen Haufen von Pokémon Aufgaben zum Testen. Obwohl ich nicht sehr gut darin war, hatte ich 4 exzellente Würfe, von denen ich überzeugt war, dass sie so klein waren, wie ich dachte, dass sie sein könnten, und es hat wirklich jedes Mal funktioniert , berichtet ein weiterer Trainer.

Klappt der Schnäppchenfang mit allen Bällen? Der Trainer, der das Feature entdeckt hat, berichtet, dass er es mit Poké-, Super- und Hyperbällen erfolgreich getestet hätte.

Es scheint also so, als hätte Niantic dieses Feature schon seit Ewigkeiten im Spiel, ohne es zu kommunizieren.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr das selbst schonmal probiert? Ist euch das vielleicht sogar selber schon aufgefallen? Guckt euch gerne auch noch die restlichen Events im Dezember in Pokémon GO an.