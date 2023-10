Pokémon GO: Rocket-Übernahme mit neuen Cryptos ist heute gestartet – Das steckt drin

Eine neue Rocket-Übernahme startet heute im Rahmen des Halloween-Events in Pokémon GO. Crypto-Regigigas steht dabei im Fokus und ihr könnt euren Cryptos die Lade-Attacke Frustration entfernen. Wir zeigen euch die Event-Details.

Regelmäßig starten in Pokémon GO Übernahmen von Team GO Rocket. Rüpel, Bosse und sogar der Anführer sind involviert und verändern ihre Strategien. Für euch ist das eine gute Gelegenheit, neue starke Cryptos zu fangen und sie eurer Sammlung hinzuzufügen.

Wir zeigen euch in der Übersicht alles, was ihr zum Rocket-Event im Oktober 2023 wissen müsst.

Rocket-Event ab 26. Oktober 2023 in der Übersicht

Wann ist Start? Das Event beginnt heute, am 26. Oktober, um 10:00 Uhr. Es ist bis Dienstag, den 31. Oktober, um 20:00 Uhr aktiv.

Welche Inhalte gibt es?

Giovanni kämpft mit Crypto-Regigigas.

Dazu gibt es eine Spezialforschung, die euch mit eurem Super-Rocket-Radar belohnt, damit ihr Giovanni aufspüren könnt.

Crypto-Lugia erscheint zum ersten Mal bei Crypto-Raids – Verfügbar vom 29. Oktober um 10:00 Uhr bis 29. Oktober um 20:00 Uhr. Es ist als Shiny möglich.

Team GO Rocket setzt andere Crypto-Pokémon ein.

Welche Boni gibt es?

Zum Beginn des Events erhaltet ihr die Spezialforschung „Showdown im Schatten“, die euch mit einem Super-Rocket-Radar belohnt. Dadurch könnt ihr Giovanni bekämpfen, der mit Crypto-Regigigas antritt. Alle Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung findet ihr hier.

Aus 12-km-Eiern schlüpfen Larvitar*, Ganovil, Gladiantri*, Skallyk*, Kapuno*, Pam-Pam* und Molunk.

Aus Feldforschungen könnt ihr Mysteriöse Teile erhalten.

Team GO Rocket erscheint häufiger an Stops und in Ballons.

Ihr könnt Lade-TMs nutzen, damit eure Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration vergessen. 15 Pokémon, bei denen sich das Verlernen von Frustration lohnt



Die mit Sternchen markierten Pokémon können mit Glück als Shiny-Version gefunden werden.

Welche neuen Cryptos gibt es? Die Rüpel und auch die Anführer Arlo, Cliff und Sierra setzen ab dem Start des Events andere Crypto-Pokémon ein. Das sind: Nebulak, Rihorn, Schmerbe, Koknodon, Schilterus, Rotomurf und Lichtel. Mit Glück könnt ihr sie sogar als Shiny fangen.

Im Reddit ist außerdem die Rede davon, dass drei weitere Crypto-Pokémon verdient werden können:

Crypto-Dratini* von Cliff

Crypto-Knofensa* von Arlo

Zobiris* von Sierra

Was sind die Highlights? Das Mitmachen beim Event kann sich richtig für euch lohnen, denn es gibt neue starke Pokémon. Crypto-Dratini wird von vielen gefeiert, weil seine Entwicklung Dragonran zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO gehört. Die Crypto-Variante haut nochmal mehr rein.

Außerdem gibt es einige Cryptos, die während des Halloween-Events auftauchen und so richtig stark.

Ihr könnt zudem bei euren Crypto-Pokémon die schwache Attacke Frustration verlernen und den Kämpfern dafür etwas Stärkeres beibringen.

Warum sehe ich die neue Forschung nicht? Wenn ihr die spezielle Feldforschung Showdown in the Shadows nicht seht, ist das Event entweder nicht gestartet oder aber ihr habt noch eine alte Rocket-Forschung offen, die ihr zuerst abschließen müsst.

Mehr zu den kommenden Events im November findet ihr hier: Pokémon GO: Events im November 2023 – Alle Termine & Boni.