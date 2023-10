Pokémon GO: Fan zeigt zum Halloween-Event, welche Cryptos ihr euch unbedingt holen solltet

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was sind Crypto-Pokémon eigentlich? Ihr könnt die besonderen Taschenmonster erhalten, wenn ihr Rüpel oder Bosse von Team GO Rocket besiegt. Als Belohnung könnt ihr ein Pokémon seines Teams fangen.

In den Kommentaren gibt es viele User, die nur kleine Anmerkungen haben und ansonsten dankbar für die Arbeit sind, die der Fan in seine Tabellen gesteckt hat.

Dazu zählt er einige der Taschenmonster auf, die Arlo, Cliff und Sierra zum Start des Events einsetzen werden. Ihr solltet seiner Meinung nach die Vorstufen der folgenden Pokémon in der nachfolgenden Reihenfolge unbedingt fangen (via reddit.com ):

Welche Pokémon lohnen sich besonders? Während des Events gibt es viele neue Crypto-Pokémon, die beispielsweise in den Crypto-Raids auftauchen oder von Team GO Rocket eingesetzt werden. Im reddit-Forum hat ein User eine Tier-List erstellt und aufgelistet, welche Crypto-Pokémon ihr auf jeden Fall fangen solltet.

In wenigen Tagen beginnt der zweite Teil des Halloween-Events in Pokémon GO . Die Pokémon-Trainer freuen sich dabei auf die neuen Crypto-Pokémon, die es im Rahmen des Events geben wird. Ein User hat sich nun die Mühe gemacht, die Pokémon aufzuzählen, für die sich das Grinden richtig lohnt.

