Pokémon GO: Spezialforschung „Showdown im Schatten“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die neue Spezialforschung „Showdown im Schatten“ in Pokémon GO mit allen Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht. Ihr erhaltet die Forschung beim Rocket-Event ab dem 26. Oktober.

Wann gibt es die Spezialforschung? Am 26. Oktober um 10:00 Uhr wurde die neue Rocket-Spezialforschung kostenlos für alle Trainer freigeschaltet. Wenn ihr sie nicht seht, startet am besten eure App einmal neu. Könnt ihr sie dann immer noch nicht finden, dann habt ihr möglicherweise noch alte Rocket-Forschungen offen, die ihr zunächst abschließen müsst.

Ihr könnt diese bis zum 1. Dezember 2023 um 10:00 Uhr abschließen.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen der neuen Rocket-Forschung „Showdown im Schatten“.

Forschung Showdown im Schatten 1/5

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Drehe 5 PokéStops oder Arenen 10 Pokébälle Besiege 3 Rocket-Rüpel 1 Mysteriöses Teil

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich für den Abschluss des Kapitels 1.000 Erfahrungspunkte (EP), 1.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Paragoni.

Forschung Showdown im Schatten 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Verschicke 10 Pokémon 10 Superbälle Besiege 6 Rocket-Rüpel 3 Mysteriöse Teile

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich für den Abschluss des Kapitels 1.500 Erfahrungspunkte (EP), 1.500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Galar-Makabaja.

Forschung Showdown im Schatten 3/5

Aufgabe Belohnung Besiege Rocket-Boss Arlo 2.500 Erfahrungspunkte (EP) Besiege Rocket-Boss Cliff 2.500 Erfahrungspunkte (EP) Besiege Rocket-Boss Sierra 2.500 Erfahrungspunkte (EP)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich für den Abschluss des Kapitels 2.500 Erfahrungspunkte (EP), 3.000 Sternenstaub und ein Super-Rocket-Radar.

Forschung Showdown im Schatten 4/5

Aufgabe Belohnung Finde den Rocket-Anführer (Giovanni) 10 Hypertränke Kämpfe gegen den Rocket-Anführer 10 Hyperbälle Besiege den Rocket-Anführer 6 Top-Beleber

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich für den Abschluss des Kapitels 3.000 Erfahrungspunkte (EP), 3.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Gengar.

Für den Kampf gegen Giovanni haben wir im Konter-Guide die besten Angreifer für euch gelistet: Pokémon GO: Giovanni besiegen – Beste Konter.

Forschung Showdown im Schatten 5/5

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen! 2.500 Sternenstaub Belohnung abholen! 2.500 Sternenstaub Belohnung abholen! 2.500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich für den Abschluss des Kapitels 5.000 Erfahrungspunkte (EP), 2.500 Sternenstaub und 2 Silberne Sananabeeren.

Für die nächsten Tage ist die Rocket-Übernahme in Pokémon GO mit all ihren Boni aktiv. Für euch verändern sich die Inhalte der 12-KM-Eier und ihr werdet deutlich häufiger auf Mitglieder von Team GO Rocket treffen. Hier bei MeinMMO werden wir über das Event und Tipps dazu berichten und euch stets über neue Inhalte informieren.