Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Trasla und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 13. September, die Rampenlicht-Stunde mit Trasla. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Erfahrungspunkte beschert. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und den Boni.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Am Abend von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr sind diese Art von Events aktiv und stellen für den Verlauf von 60 Minuten ein ausgewähltes Pokémon ins Spotlight. Das trefft ihr dann sehr häufig in der Wildnis.

Dazu gibt es dann einen Bonus, der das Ganze für euch abrundet. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was heute, am 13. September, passieren wird.

Rampenlicht-Stunde am 13. September – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie gewohnt geht es um 18:00 Uhr deutscher Zeit mit der Rampenlicht-Stunde und Trasla los. Bis 19:00 Uhr ist das Event aktiv.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Trasla. Wer einen Rauch nutzt, kann die Menge der Spawns noch weiter erhöhen.

Dazu gibt es einen EP-Bonus. Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte. Wer noch auf dem Weg von Level 41 auf 50 ist, kann das Event gut ausnutzen.

Gibt es Shiny Trasla? Ja, in Pokémon GO könnt ihr Shiny Trasla finden und fangen. Das geht auch außerhalb der Rampenlicht-Stunde. In der nachfolgenden Grafik zeigen wir euch die schillernde Familie von Trasla im Vergleich mit der Normalform.

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Die Rampenlicht-Stunde heute ist sehr interessant für euch. Denn Guardevoir ist ein wichtiger Angreifer für Raids, den wir oft in unseren Konter-Guides nennen. Wenn ihr viel raidet, solltet ihr euch ein paar starke Exemplare von Trasla sichern. Für PvP-Spieler könnte Galagladi interessant sein, das im oberen Mittelfeld bei der Super- und Hyperliga mitspielt.

Alternativ lohnt sich das Event, um EP und mögliche Shinys zu erhalten.

Die Termine für die Community Days im September, Oktober und November stehen fest.