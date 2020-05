Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Fiffyen und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 19. Mai, eine Rampenlicht-Stunde mit Fiffyen. Dazu gibt es einen Bonbon-Bonus, den ihr mitnehmen solltet.

Um was geht es? In regelmäßigen Abständen startet das Team von Niantic in Pokémon GO Rampenlicht-Stunden im Mai. Das passiert jeden Dienstag. Bei diesen Events rückt eine bestimmte Pokémon-Spezies zusammen mit einem Bonus eine Stunde lang in den Fokus.

Heute, am 19. Mai, startet das Ereignis wieder zur bekannten Zeit am Abend. In dem Zeitraum trefft ihr auf viele Fiffyen und sammelt einige Bonbons, wenn ihr aktiv dabei seid.

Rampenlichtstunde mit Fiffyen – Was ist da los?

Wann geht es los? Der Start des Events findet um 18:00 Uhr Ortszeit statt. Ab dann bleibt euch eine Stunde, das Event auszunutzen. Um 19:00 Uhr wird die Rampenlicht-Stunde beendet.

Welche Boni gibt es? In der Event-Zeit werdet ihr das Unlicht-Pokémon Fiffyen deutlich häufiger in der Wildnis finden.

Außerdem erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon. Eine gute Möglichkeit also, euer Groudon aus der Hoenn-Forschung einzufangen und gleich mehr Bonbons für das Power-Up zu sammeln. In Kombination mit einer Sananabeere erhaltet ihr dann 12 Groudon-Bonbons für den Fang des legendären Pokémons.

Dieses Event könnt ihr bequem von Zuhause aus spielen. Wie ihr Pokémon GO gerade effektiv aus eurer Wohnung spielt, erfahrt ihr hier.

Wie sieht das Shiny aus? Wenn ihr Glück habt, dann begegnet ihr während der Rampenlicht-Stunde auch der Shiny-Version von Fiffyen. In der folgenden Grafik seht ihr die normale und shiny Version von Fiffyen und der Weiterentwicklung Magnayen.

Lohnt sich das Event? Für euch lohnt sich die Rampenlicht-Stunde am 19. Mai, wenn ihr für bestimmte Pokémon, die gerade spawnen, mehr Bonbons braucht.

Auch Shiny-Jäger können ihr Glück hier durchaus probieren und versuchen, die schillernden Formen von Fiffyen zu finden.

Habt ihr euch schon entschieden, welche Pokémon ihr bei den nächsten Community Days sehen wollt? Bei unserer Umfrage auf MeinMMO könnt ihr jetzt schon mal mitmachen und zeigen, ob ihr für Schiggy, Hornliu, Sandan oder Nebulak abstimmen wollt.