In Pokémon GO startet heute, am 1. März, der große Raid-Tag mit Gengar und Nidorino. Wir geben die Übersicht über Konter, Zeiten und Shinys.

Was ist ein Raid-Tag? Bei diesem Event erscheint für 3 Stunden lang auf jeder Arena ein Raid. Ihr habt dann 3 Stunden lang Zeit, um die Raids zu absolvieren.

Dieses Mal dreht sich alles um Gengar und Nidorino mit Partyhüten. Diese könnt ihr dann für 3 Stunden in den Raids antreffen. Dieses Event gehört zu den Feierlichkeiten rund um den Pokémon Day.

Raid-Tag mit Gengar und Nidorino – Zeiten und Infos

Was: Der Raid-Tag zum Pokémon Day

Wann: Am Sonntag, dem 1. März, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Nidorino und Gengar mit Partyhüten

Bonus: Beide Pokémon gibt es auch als Shiny

Bonus: 5 kostenlose Raid-Pässe stehen zur Verfügung

Bonus: Während der 3 Stunden kann Gengar die Attacken Schlecker und Psychokinese lernen

So gibt es die kostenlosen Pässe: Während der 3 Stunden könnt ihr 5 zusätzliche Raid-Pässe verdienen. Mit eurem normalen täglichen Pass sind das dann 6 kostenlose Pässe.

Ihr bekommt sie aber nicht auf einmal. Erst wenn ein Pass aufgebracht ist, gibt es den nächsten Raid-Pass. Ihr müsst also innerhalb der 3 Stunden 5 Raids machen, um alle Pässe zu erhalten.

Shiny Nidorino und Gengar

Wird es die Shiny-Versionen geben? Beide Pokémon gibt es bereits als Shiny, doch noch nicht mit Partyhut. Ihr könnt sie also erstmalig als Shiny mit Partyhut bekommen.

Wie ist die Chance auf ein Shiny? Bei den vergangenen Raid-Tagen lag die Shiny-Chance immer in etwa bei 1 zu 10. Dies dürfte hier ebenfalls der Fall sein, doch bestätigt ist das noch nicht.

Lohnen sich die Raids von Nidorino und Gengar?

Sind Nidorino-Raids gut? Die Raids sind vor allem für Shiny-Jäger interessant. Es ist noch nicht bekannt, ob man Nidorino weiterentwickeln kann, doch selbst dann ist es nicht relevant für die Meta. Es reicht also, wenn ihr euch eins mit Hut sichert und ansonsten eher auf Gengar setzt.

Gengar-Raids sind durchaus lohnenswert

Sind Gengar-Raids gut? Gengar gehört zu den besten Geist-Angreifern im Spiel, doch wird noch von Giratina und Skelabra übertrumpft. Es ist also eine Verstärkung für euer Team, doch nicht zwingend notwendig.

Die Attacken Schlecker und Psychokinese sind nicht wirklich eine Verbesserung. Das beste Moveset ist Dunkelklaue und Spukball und das kann Gengar auch außerhalb vom Raid-Tag lernen.

Die besten Konter gegen Nidorino und Gengar

Was ist gegen Nidorino effektiv? Nidorino ist gegen die Typen Boden und Psycho anfällig. Die besten Konter sind daher:

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Simsala mit Konfusion und Psychokinese

Psiana mit Konfusion und Psychokinese

Latios mit Zen-Kopstoß und Psychokinese

Stalobor mit Lehmschelle und Erbeben

Mit Mewtu seid ihr gegen beide Pokémon effektiv

Was ist gegen Gengar effektiv? Gengar ist anfällig gegen die Typen Boden, Psycho, Geist und Unlicht. Die besten Konter sind folgende:

Mewtu mit Konfusion und Psychoklinge

Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychoninese

Psiana mit Konfusion und Psychokinese

Wie viele Spieler braucht man für die Raids? Das ist noch nicht ganz klein, weil man die Stufe der Raids noch nicht kennt. Doch normalerweise sollte man beide Raids mit 2-3 Spielern schaffen.

Damit ihr schnell unterwegs seid, empfehlen wir euch eine Gruppengröße von 4 bis 5 Trainern.

Eine Forderung von Trainern wurde zum aktuellen Event immer lauter: