In Pokémon GO ist das Event rund um den Pokémon Day gestartet. Diesmal gibt es massenweise seltene Pokémon vermehrt. Selbst die Chance auf Dragoran und Machomei ist erhöht.

Das ist das Event: Niantic feiert wieder den Pokémon Day und gibt euch dafür eine ganze Woche lang die Chance auf Partyhut- und Klon-Pokémon.

Dazu gibt es aber auch weitere Pokémon, die in dem Film „Mewtu schlägt zurück“ eine Rolle spielen. Dieser Film erscheint am 27. Februar auf Netflix. Einige dieser Monster sind richtig stark und man trifft sie ansonsten eher selten an.

Diese seltenen Pokémon gibt es jetzt vermehrt

Das sind die Spawns: Es gibt massenweise Pokémon vermehrt. Dabei handelt es sich vor allem um Monster aus der 1. Generation. Wir zeigen euch hier die interessantesten Spawns:

Dragoran

Machomei

Phanpy und Donphan

Ponita und Galoppa

Nidoking und Nidoqueen

Fukano und Arkani

Sandan und Sandamer

Sichlor

Bisaknosp

Rihorn

Vulpix und Vulnona

Tentacha und Tentoxa

Pikachu und Evoli mit Partyhut

Ein Spieler hat Dragoran bei sich in der Nähe entdeckt. Quelle: reddit

Wie kommt man an die Klon-Pokémon? Die End-Entwicklungen der Starter gibt es in der Klon-Version in Raids. Pikachu kann man in der Klon-Version per Photobomb erhalten. Ihr müsst also ein Schnappschuss mit eurem Kumpel schießen.

Welche Pokémon sind besonders interessant? Dragoran und Machomei sind schon die Highlights im Event. Ihr findet sie nicht an jeder Ecke, doch wenn man die Nearby-List fleißig im Auge hat, dann könnte man schon mal auf ein Exemplar treffen. Sie gehören zu den besten Angreifern im Spiel.

Seltene Shiny-Checks, wie etwa Sandan oder Fukano, sind ebenfalls interessant. Solche Pokémon findet man ansonsten kaum in der Wildnis und aktuell sind sie merklich häufiger anzutreffen.

Welche weiteren Boni es zum Pokémon Day gibt, erfahrt ihr hier.

Wie lange geht das Event noch? Die besonderen Spawns könnt ihr noch bis zum kommenden Montag einsacken. Bis 22 Uhr deutscher Zeit sind die seltenen Pokémon vermehrt.

Kämpft ihr gerne im PvP? Dann schaut euch doch unsere Tier-List zur Liga an: