Pokémon GO startet heute Raid-Tag mit Damythir – So nutzt ihr das Event richtig

In Pokémon GO gibt es heute den Raid-Tag mit Damythir. Wie ihr das Event am besten nutzt, erfahrt ihr hier.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Damythir läuft heute von 14:00 bis 17:00. Dieses Event ist Teil der aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Was ist das für ein Event? Bei einem Raid-Tag erscheint das Pokémon, welches dabei im Vordergrund steht, fast ausschließlich in Raids. Damythir werdet ihr hierbei in 3*-Raids finden.

Damythir feiert um Zuge dieses Events sein Debüt in Pokémon GO. Bisher war es noch nicht im Spiel anzutreffen. Ob und wie Damythir nach dem Event in Pokémon GO verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Außerdem könnt ihr Damythir an diesem Raid-Tag auch in seiner Shiny-Form antreffen. Wenn ihr es darauf abgesehen habt, solltet ihr den Raid-Tag also nutzen, um dieses Shiny in eurer Sammlung aufzunehmen.

Wie läuft der Raid-Tag ab?

Womit sollte ich gegen Damythir antreten? Damythir besitzt die Typen-Kombination Normal-Psycho. Dadurch solltet ihr auf die Typen Käfer und Unlicht zurückgreifen, wenn ihr gegen Damythir in den Kampf zieht.

Die besten Konter gegen Damythir findet ihr hier.

Zu den Top-Kontern vom Typ Unlicht gehören (Crypto-)Despotar, Trikephalo und Darkrai. Wenn ihr auf Käfer-Pokémon zurückgreifen wollt, könntet ihr beispielsweise Ramoth, Genesect oder Donarion wählen. Wenn ihr euch noch weitere potenzielle Angreifer angucken wollt, schaut bei den besten Angreifern nach Typ in Pokémon GO nach.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen

Welche Boni gibt es während des Events? Während des Events werden folgende Boni im Spiel aktiv sein:

erhöhte Chance, Damythir in seiner Shiny-Form zu begegnen

bis zu 5 zusätzliche Raid-Pässe durch das Drehen von Arenen (dieser Bonus hält bis 2 Stunden nach dem Event an)

das Limit für Remote-Raid-Pässe wird auf 10 erhöht (dieser Bonus hält bis 19:00 an und läuft bereits seit gestern 16:00)

Um von den zusätzlichen Raid-Pässen zu profitieren, müsst ihr immer erst einen aufgebraucht haben, bevor ihr den nächsten erhalten könnt. Ihr könnt also beispielsweise zu einer Arena gehen, den Damythir-Raid abschließen, danach die Arena-Scheibe drehen, um den Raid-Pass zu erhalten und dann zur nächsten Arena gehen.

Diesen Vorgang könnt ihr wiederholen, bis ihr alle 5 kostenlosen Raid-Pässe aufgebraucht habt.

Seid ihr heute unterwegs, um Damythir zu besiegen und zu fangen? Oder interessiert euch dieses Pokémon überhaupt nicht? Schaut euch auch noch die Events im Dezember in Pokémon GO an, wenn ihr noch mehr Informationen zu den aktuellen Events im Spiel sucht.