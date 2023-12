Pokémon GO: Damythir Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Heute läuft in Pokémon GO der Raid-Tag mit Damythir. Mit welchen Pokémon und Movesets ihr am besten gegen das Pokémon antretet, zeigen wir euch.

Was ist Damythir für ein Pokémon? Damythir ist ein Pokémon aus der achten Generation. Es besitzt die Typen Normal und Psycho. Bei Damythir handelt es sich um die Weiterentwicklung von Damhirplex.

Wann ist Damythir in Raids? Ihr könnt Damythir heute zwischen 14:00 und 17:00 in Raids begegnen. Mehr Informationen zum Raid-Tag mit Damythir findet ihr natürlich auch bei uns. Im Folgenden zeigen wir euch außerdem, welches die besten Konter sind, um gegen Damythir in den Kampf zu ziehen.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen

Damythir besiegen – Das sind die besten Konter

Crypto-Despotar mit Biss und Wirbler Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura Trikephalo mit Biss und Wirbler Darkrai mit Standpauke und Finsteraura Mega-Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere Despotar mit Biss und Wirbler Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Absol mit Standpauke und Finsteraura Mega-Garados mit Biss und Knirscher Crypto-Regigigas mit Kraftreserve und Gigastoß Ramoth mit Käferbiss und Käfergebrumm Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere Crypto-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Wirbler Mega-Gengar mit Tiefschlag und Finsteraura Mega-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Welche Schwächen hat Damythir? Das Pokémon gehört den Typen Normal und Psycho an. Dadurch ist es lediglich anfällig gegen die Typen Unlicht und Käfer. Wenn ihr im Raid gegen Damythir auf diese Typen setzt, gibt euch das einen erheblichen Vorteil.

Kann Damythir als Shiny erscheinen? Ja, Damythir wird am Raid-Tag auch in seiner Shiny-Variante auffindbar sein, wenn ihr es in Raids besiegt.

Kann ich Damythir entwickeln? Aktuell ist davon auszugehen, dass ihr Damythir nur aus Raids bekommt, und nicht, indem ihr Damhirplex weiterentwickelt. Ob sich das in Zukunft ändert, bleibt abzuwarten.

Freut ihr euch auf Damythir? Werdet ihr heute losziehen, um dagegen zu kämpfen und es zu fangen? Schaut euch auch die weiteren Events von Pokémon GO im Dezember an.