Pokémon Go gibt euch Monster, das monatelang verschollen war

In Pokémon GO ist nach monatelanger Abstinenz endlich wieder Ninjatom verfügbar. Das Pokémon könnt ihr nun einmalig im Hoenn-Event fangen.

Das ist Ninjatom: Das Pokémon aus der 3. Generation tauchte erstmalig im November 2018 auf. Dort konntet ihr es per Forschungsdurchbruch einen Monat lang erhalten.

Danach verschwand Ninjatom aber wieder und ihr konntet es bis heute nicht mehr bekommen. Wer nach November 2018 angefangen hat, dürfte also noch immer eine Lücke im PokéDex haben, falls man es sich nicht ertauscht hat.

Doch nun ist Ninjatom wieder da! Das Hoenn-Event bringt euch das seltene Pokémon genau einmal.

So bekommt ihr Ninjatom im Hoenn-Event

Hier gibt es die Begegnung: In der neuen Spezialforschung rund um das Hoenn-Event erhaltet ihr aus einer Belohnung die Begegnung mit Ninjatom.

Genauer gesagt müsst ihr dafür zur Stufe 5 von 9 gelangen. Bei der Aufgabe „Lande 3 großartige Würfe“ gibt es dann Ninjatom als Belohnung. Ihr könnt dabei übrigens so viele Bälle nutzen wie ihr wollt. Ninjatom kann nicht fliehen.

Darum solltet ihr die Chance nutzen: Für viele Trainer kommt es überraschend, dass man Ninjatom plötzlich fangen kann. Immerhin gab es immer wieder Events, wo man Nincada und Ninjask erhalten konnte, Ninjatom war aber nie dabei.

Obwohl Ninjatom die Weiterentwicklung von Nincada ist, könnt ihr es nicht aus einer Entwicklung erhalten. Ihr müsst es also direkt so fangen, was seit November 2018 nicht möglich gewesen ist.

Ihr solltet also zumindest bis zum Schritt 5/9 kommen, um Ninjatom zu fangen. Niemand weiß, wann das seltene Pokémon danach zurück zu Pokémon GO kommt.

Wie stark wird Ninjatom? Brauchbar ist das Pokémon leider nicht. Es hat zwar einen soliden Angriffswert von 153, doch nur einen KP-Wert von 1. Es wird also verdammt schnell besiegt und kann generell nur maximal 393 WP erreichen.

Es ist also ein reiner PokéDex-Eintrag für euch. Wenn ihr diesen schon habt, dann ist Ninjatom sicherlich nicht so spannend. Möglicherweise ist dafür aber etwas anderes beim Hoenn-Event spannend. Immerhin gibt es dort 9 neue Quests und spannende Spawns.