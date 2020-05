Pokémon GO startet morgen, am 15. Mai, das große Hoenn-Event aus der Nostalgie-Herausforderung. Es bringt neue Shinys, Quests und die nächste Spezialforschung.

Wann startet das Hoenn-Event? Los geht es am 15. Mai um 13:00 Uhr. Genau eine Woche lang ist das Event aktiv und endet am 22. Mai um 13:00 Uhr.

Das ist der 3. Teil der Nostalgie-Herausforderung, einer Event-Reihe, die uns noch den kompletten Mai über begleitet.

Alle Infos zum Hoenn-Event in Pokémon GO

Diese Boni gibt es: Natürlich dreht sich um Hoenn-Event alles um die 3. Generation. Dazu gibt es noch weitere Boni:

Eine neue Spezialforschung bringt euch am Ende Groudon mit der exklusiven Attacke Feuerschlag

In der Wildnis erscheinen Pokémon wie Eneco, Sengo und Vipitis

In 7-km-Eiern und in Raids tauchen Pokémon aus der Gen 3 auf, wie etwa Loturzel, Bummelz, Nincada, Eneco, Zobiris, Flunkifer, Knacklion, Barschwa und Perlu

Pikachu mit Rayquaza-Mütze erscheint in der Wildnis

Shiny Eneco taucht erstmalig im Spiel auf

Besondere Quests rund um die 3. Generation sind erhältlich

Die Schlüpf- und Kumpel-Bonbon-Distanz werden halbiert

Das kann man zur Spezialforschung sagen: Diese Forschung wird vermutlich schon gegen 22:00 Uhr am 14. Mai verfügbar sein. So war es bereits bei der Forschung vom Johto-Event.

Ihr werdet bis zum Ende der Forschung einige Pokémon aus der 3. Generation antreffen und dazu noch nützliche Items erhalten.

Ganz zum Schluss erhaltet ihr Groudon. Das kann dann auch Shiny sein und beherrscht die Attacke Feuerschlag, wodurch es vor allem im PvP interessanter wird.

Mit welchen Spawns kann man rechnen? Es gibt so einige spannende Shinys, die wir mit dem Hoenn-Event erwarten können. Eneco wird definitiv vermehrt anzutreffen sein, denn immerhin ist es das neue Shiny.

Es bleibt abzuwarten, ob wir in Deutschland auf Vipitis treffen. Das regionale Pokémon taucht hier sonst nicht auf, doch in der Event-News steht lediglich, dass Sengo und Vipitis erscheinen. Ein Spawn hier in Deutschland ist also durchaus denkbar.

In unserer Shiny-Liste zu Pokémon GO könnt ihr alle bisher verfügbaren Shinys aus der 3. Generation sehen. Einige davon werden sicherlich zum Event spawnen.

Lohnt sich der Bonus? Die halbierte Distanz für Kumpel-Bonbons ist durchaus spannend. So könnt ihr einige Pokémon wählen, von denen ihr noch Bonbons benötigt. Wir haben eine Liste der besten Kumpel-Pokémon zusammengestellt.

Die Eier-Distanz dürfte dann sogar geviertelt sein, denn aktuell ist die Distanz ohnehin schon halbiert. Wer also auf einige gute Pokémon aus den Eiern hofft, der sollte vor allem in diesem Event viele Eier ausbrüten können.