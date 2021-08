Ab heute, dem 06. August 2021, findet in Pokémon GO der 2. Teil des Hyperbonus-Events statt. Dabei warten wieder neue Quests und eine befristete Forschung auf euch. Wir zeigen euch, wie diese Aufgaben aussehen und verraten euch, welche ihr machen solltet.

Worum geht es? Ab heute findet in Pokémon der 2. Hyperbonus statt, den sich die Trainer während des GO Festes 2021 erspielt haben. Wie bereits im 1. Hyperbonus könnt ihr auch während dieses Events an einer befristeten Forschung teilnehmen oder euch neue Feldforschungsaufgaben an PokéStops erdrehen.

Wir haben uns die neuen Aufgaben angesehen und zeigen euch, welche sich davon besonders lohnen.

Das sind die neuen Feldforschungen zum 2. Hyperbonus

Während des 2. Hyperbonus-Events könnt ihr euch auf 5 neue Quests in den Feldforschungen freuen. Um sie zu erhalten, müsst ihr lediglich am PokéStop drehen. Mit Hilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch diese zusammengefasst (via Leekduck.com/reddit.com):

Feldforschungsaufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon Sterndu* Lande 5 gute Curveball-Würfe Lunastein* oder Sonnfel* Lande 7 großartige Curveball-Würfe Schalellos (Ost oder West) Drehe 10 PokéStops oder Arenen 10 Pokébälle Tausche 5 Pokémon 3 Sananabeeren Pokémon die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Variante fangen.

Die wohl interessanteste Belohnung aus den neuen Quests, ist Schalellos. Dieses könnt ihr darüber sowohl in seiner östlichen, als auch in seiner westlichen Form finden. Besonders letztere gibt es in Deutschland in der Regel nicht zu fangen. Wer also noch keines davon hat, sollte diese Gelegenheit nutzen. Ihr erkennt es an seiner rosa Farbe.

Schalellos und seine Weiterentwicklung Gastrodon in westlicher Form (links) und östlicher Form (rechts)

Das ist die befristete Forschung zum 2. Hyperbonus

Neben den 5 neuen Quests in der Feldforschung, gibt es auch eine befristete Forschung, die jedem Trainer bereitsteht. Ihr findet diese in der Heute-Ansicht eures Spiels. Um sie zu erledigen habt ihr von heute, den 06. August 2021 um 10:00 Uhr, bis zum 17. August 2021 um 20:00 Uhr Zeit.

Die befristete Forschung wurde in insgesamt 5 Blöcke unterteilt. Wir haben uns diese mit Hilfe der Übersicht von Leekduck angesehen und für euch zusammengefasst (via Leekduck.com/reddit.com):

Teil 2 des Hyperbonus: Raum 1/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit

Somniam Lande 5 gute Würfe Begegnung mit

Pixi Tausche 5 Pokémon 7 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils löst, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: 10 Pokébälle, 484 EP und 5 Hyperbälle.

Teil 2 des Hyperbonus: Raum 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 8 Himmihbeeren Nutze 5 Himmihbeeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Lunastein Nutze 5 Nanabbeeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Sonnfel

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils löst, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: 10 Sananabeeren, 484 EP und 5 Hyperbälle.

Teil 2 des Hyperbonus: Raum 3/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit

Nebulak Lande 5 großartige Würfe Begegnung mit

Zwirrlicht Lande 5 gute Würfe hintereinander Begegnung mit

Shuppet

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils löst, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: 15 Pokébälle, 484 EP und 5 Hyperbälle.

Teil 2 des Hyperbonus: Raum 4/5

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 6 Sananabeeren Lande 5 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit

Schalellos (Ost) Lande 5 gute Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit

Schalellos (West)

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils löst, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: 12 Himmihbeeren, 484 EP und 5 Hyperbälle.

Teil 2 des Hyperbonus: Raum 5/5

Aufgabe Belohnung Fange 6 Pokémon von

Typ Psycho Begegnung mit

Pygraulon Gewinne einen Raid Begegnung mit

Psiau Lande 2 fabelhafte Würfe 1 silberne Sananabeere

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils löst, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: 20 Pokébälle, 3.000 Sternenstaub und 5 Hyperbälle.

Wenn ihr alle 5 Teile der befristeten Aufgabe geschafft habt, dann ist diese auch schon wieder beendet. Nutzen solltet ihr diese auf jeden Fall, denn auch dadurch habt ihr die Möglichkeit, einem westlichen Schalellos zu begegnen. Auch Psiau bekommt man sonst nur aus Eiern oder Raids. Deshalb ist das ebenfalls eine gute Gelegenheit eines zu ergattern.

Wie findet ihr die neuen Quests zum 2. Hyperbonus? Welche lohnt sich aus eurer Sicht am meisten und welche lasst ihr lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Endlich sind auch erste Informationen zum 3. Hyperbonus bekannt. Wir haben uns diese angesehen und zeigen euch, welche Pokémon und Boni euch zu diesem Event erwarten.