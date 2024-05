Pokémon GO bringt heute Necrozma in Sendai – Wie fängt man es überall sonst?

In Pokémon GO erscheint jetzt Necrozma zum ersten Mal beim GO Fest in Sendai. Wie kann man es fangen, wenn man nicht in Japan ist?

Was ist Necrozma? Dieses legendäre Pokémon ist eng mit den Ultrabestien verbunden und hat eine spezielle Fähigkeit: die Fusion mit Solgaleo oder Lunala.

Wie stark Necrozma durch die Fusion wird, erfahrt ihr hier.

Necrozma ist einer der Stars der diesjährigen Pokémon GO Fests. Hier gibt es drei lokale sowie einen weltweiten Termin.

Der erste lokale Termin in Sendai, Japan, läuft jetzt und findet bis zum 2. Juni statt. Dort können Trainer nun also Necrozma in Raids begegnen. Das Event ist quasi der erste große Pokémon-GO-Termin im Juni, wenn auch nicht für alle.

Wie aber kriegt man Necrozma im Rest der Welt?

Necrozma per Fern-Raid fangen – geht das?

Ist der Fern-Raid möglich? An sich ist es aktuell möglich, durch Fern-Raid-Pässe an Necrozma-Raids teilzunehmen, solange sie aktiv sind. Seid ihr erstmal in einem Raid, könnt ihr es auch fangen.

Einschränkung: Necrozma kann auch als Shiny erscheinen, aber nur, wenn man ein aktives Ticket für das Sendai-GO-Fest hat. Macht euch also keine Hoffnungen auf ein schillerndes Necrozma, wenn ihr am Fern-Raid teilnehmt.

Das große Problem: Es ist aktuell recht schwierig, an Fern-Raids zu Necrozma zu kommen.

Am einfachsten ist es, wenn man einen Kontakt vor Ort hat, der bereits spielt. Diese Trainer können euch einfach einladen, wenn ihr mit ihnen befreundet seid.

Eine andere Möglichkeit sind externe Raid-Apps wie PokéGenie oder PokéRaids. Hier sind die Möglichkeiten einer Teilnahme aber recht begrenzt, nach aktuellem Stand. So sind Einladungs-Slots teilweise schon ausgebucht oder Raid-Teilnahmen stecken hinter bestimmten Premium-Mitgliedschaften. Hier muss man schauen, ob man Glück hat und einen Raid erwischt.

Eine Option wäre noch, in den sozialen Medien zu schauen. Teilweise posten Trainer Freundescodes beispielsweise auf Twitter und sagen, sie würden Leute einladen. Doch auch hier ist Glück gefragt, ob das klappt.

Ansonsten bleiben noch die übrigen GO Feste oder, dann sicher, das globale Event.

Welche Termine bringen noch Necrozma?

Wann kommt Necrozma für alle? Global erscheint Necrozma erst am 13. und 14. Juli 2024, beim weltweiten GO Fest. Dort könnt ihr euch das Pokémon dann in Raids sichern.

Wann kommt Necrozma vorher noch? Bei zwei weiteren lokalen GO Fests. Bei denen gelten aber dieselben Umstände, wie in Sendai.

14. bis 16. Juni 2024: GO Fest Madrid

5. bis 7. Juli: GO Fest New York

Auch hier müsste man aber anreisen und gegebenenfalls ein Ticket kaufen, um eine Chance auf das Shiny zu haben. Zumindest kann man bei diesen Terminen aber auch nochmal auf eine Fernraid-Einladung hoffen.

Necrozma ist allerdings nicht das einzige starke Monster, das in Kürze im Spiel auftaucht. Die neue Jahreszeit wurde angekündigt und startet bereits am 1. Juni 2024. Im Laufe der dreimonatigen Season werden viele legendäre Monster erscheinen. Alle Infos zur Jahreszeit „Himmlisches Teamwork“ in Pokémon GO gibt es hier.