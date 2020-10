Pokémon GO: So besiegt ihr Lavados zu zweit – Schon auf Level 25

Lohnt sich der Kampf gegen Lavados? Definitiv! Lavados gehört zu den besten Feuer-Angreifern im Spiel und sollte in eurem Team nicht fehlen. Außerdem kann Lavados Shiny sein. Wer davon noch kein Exemplar hat, solltet sich also das Shiny sichern.

Wie lange bleibt Lavados in den Raids? Bis zum 9. Oktober bleibt Lavados noch in den Raids. Um 22:00 Uhr deutscher Zeit macht es dann Platz für Giratina – eines von zwei legendären Monstern, die im Oktober noch erscheinen werden.

In Pokémon GO könnt ihr Lavados in den legendären Raids finden. Wir zeigen euch, wie ihr das Pokémon bereits zu zweit besiegen könnt – dafür müsst ihr gerade mal auf Level 25 sein.

