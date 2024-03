Pokémon GO: Trainer fordern längst überfälliges Feature für eure Arenen

In Pokémon GO verteidigen eure Monster fleißig Arenen, um für euch Münzen zu sammeln. Doch seit Jahren fordern Trainer hier eine wichtige Änderung. Welche Idee für ein neues Feature ein Spieler nun hat und wie die Community darauf reagiert, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Monster geht es? In Pokémon GO können eure Monster nicht nur in Raids oder der GO-Kampfliga nützlich sein, sondern euch auch wichtige PokéMünzen für das Mobile Game sammeln. Dazu könnt ihr sie in Arenen eurer Teamfarbe stellen, die diese vor Angreifern anderer Teams schützen sollen. Werden sie besiegt, dann bekommt ihr Münzen.

Doch nicht immer werden die Arenen auch tatsächlich von Trainern anderer Teamfarben angegriffen und eure Monster versauern über Wochen oder sogar Monate hinweg in diesen Arenen. In dieser Zeit können sie allerdings nicht anderweitig genutzt werde, was immer wieder zu Frust bei den jeweiligen Spielern führt. Nun fordert ein Reddit-User ein neues Feature, was diesem Problem ein Ende setzen soll.

Neues Item soll Pokémon zurückholen

Was soll sich bei den Arenen ändern? Bislang haben die Spieler von Pokémon GO keine Möglichkeit, ihre Monster aus den Arenen selbständig zurückzuholen. Aus diesem Grund fordern sie bereits seit Jahren eine entsprechende Lösung.

Auch der Reddit-User CombProfessional434 hat sich dazu Gedanken gemacht und eine Idee für ein neues Item entwickelt, was die Pokémon zurücklocken soll: Die PokéFlöte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was soll die PokéFlöte sein? Wie der Reddit-User CombProfessional434 in seinem Beitrag erklärt, soll eine sogenannte PokéFlöte endlich Abhilfe bei dem Arena-Problem bringen. Das Item wurde bereits in den Pokémon-Hauptspielen Rot und Blau eingeführt und diente dort dazu, schlafende Pokémon im Kampf zu wecken.

In Pokémon GO soll es laut CombProfessional434 allerdings eine andere Verwendung finden. Demnach sollten Spieler hier die Möglichkeit haben, dieses Item zu erwerben und es dann einzusetzen, wenn man ein Monster dringend aus einer Arena zurückhaben möchte.

So schreibt er: Eine “PokéFlöte” wäre eine tolle Item-Idee, wenn man Pokémon aus Arenen zurückholen will. […] Das würde Spielern wirklich helfen, die ihre Pokémon schon eine Weile in einer Arena festsitzen haben und sie einfach nur zurückhaben wollen.

Trainer vermuten: Die Flöte wäre super teuer

Trainer sind skeptisch: In Reddit-Community stößt der Vorschlag auf gemischte Gefühle. Eine Lösung in der Problematik ist aus Sicht viele Spieler längst überfällig, doch ein neues Item finden sie nicht alle optimal. Sie vermuten nämlich, dass Niantic bei der Einführung eines solchen Items keine kostenlose Variante zur Verfügung stellt, sondern dieses im Shop gegen Münzen anbietet.

Das könnte dann nicht mehr im Verhältnis zu dem stehen, was ein Monster an Münzen aus einer Arena mitbringt. Aus diesem Grund wünschen sie sich weiterhin andere Lösungen, ihre Pokémon selbständig zurückzuholen, wie man in den Reddit-Kommentaren lesen kann.

Rhodin265: Ich wette, die Flöte wäre super teuer, wenn sie sie hinzufügen.

FromansSausage: Wir wissen, dass sie das jetzt herausbringen werden. Für einen niedrigen Preis von 60 Münzen.

StarTheAngel: Sie könnten das Spiel so aktualisieren, dass die Pokemon, wenn sie nicht gefüttert werden, irgendwann in Ohnmacht fallen und automatisch zu dir zurückkehren.

SwimminginMercury: Das Spiel braucht zu 100 % eine Möglichkeit, Pokemon, die in Arenen ‘gefangen’ sind, zurückzubringen, und sei es nur, damit die Leute sich nicht fragen müssen, ob eine Arena ‘aktiv genug’ ist, um ein Pokemon hineinzusetzen. Das hilft den Gebieten, aktiv zu wirken. Ich wohne in einem Vorort und es gibt (immer mehr) Arenen, in die man keine Pokemon steckt, weil sie erst in einer Woche zurückkommen.

Wäre eine Umsetzung überhaupt denkbar? Die Münzen sind in Pokémon GO eines der wichtigsten Features, denn mit ihnen kann man sich begehrte Items und Erweiterungen im Shop kaufen. Fehlen einem dafür die Münzen, kann man diese mit richtigem Geld aufladen, was Niantic wiederum Umsatz bringt.

Aus diesem Grund ist es eher unwahrscheinlich, dass die Entwickler ein kostenloses Feature einführen, was euch eure Monster ohne Münzverlust zurückbringt. Das würden die meisten Spieler dann nämlich ausnutzen und sich jeden Tag ihre maximalen Münzen sichern.

Das glaubt auch der Reddit-User drnuzlocke, der in den Kommentaren folgendes schreibt: Die einzige Möglichkeit, Pokémon aus Arenen zu nehmen, ist, dass man alle Münzen verliert, die sie verdient hätten. Andernfalls würden die Leute es missbrauchen, um ständig Münzen in Arenen zu verdienen, indem sie ihre Pokémon herausnehmen und wieder hineinstecken. Es gibt definitiv ein gewisses Verhältnis für eine Mechanik, aber es gibt immer Bedenken, weil egoistische Spieler es für die Allgemeinheit ruinieren.

Ob Niantic also bald dem Wunsch vieler Spieler nachkommt und ein entsprechendes Feature in Pokémon GO einbauen wird, bleibt abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Idee mit der PokéFlöte? Würdet ihr euch ein Feature zum Zurückholen eurer Monster wünschen? Oder seid ihr mit dem aktuellen Konzept zufrieden? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

Übrigens: Ein Trainer verschwendet seinen seltensten Ball mit einer verrückten Begründung