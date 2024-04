Pokémon GO: Trainer findet Hinweise darauf, dass wir eigentlich die Bösen sind

In Pokémon GO treffen wir häufiger auf Vertreter des Team Rocket. Ein Trainer auf Reddit fragt sich nun, ob wir dabei eigentlich die Bösen sind.

Wer ist Team Rocket? In der Pokémon-Welt ist Team Rocket eine Verbrecherorganisation, die den Protagonisten häufig entgegentritt. Sie verfolgen das Ziel, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dies soll vor allem mithilfe von Pokémon gelingen, die sie dauerhaft probieren von Trainern zu stehlen.

Auch in Pokémon GO ist das Team Rocket vertreten. Neben den Rocket Rüpeln und Rocket Bossen, die ihr finden und herausfordern könnt, gibt es in unregelmäßigen Abständen auch Events, bei denen der Rocket-Boss, Giovanni, sich selbst die Ehre gibt.

Ein Trainer hat nun die Frage aufgestellt, ob wir nicht eigentlich selbst zu Team Rocket geworden sind. Er hat dafür einen ziemlich konkreten Grund gefunden.

Sind wir ungewollt Team Rocket geworden?

Was schreibt der Trainer? Der Trainer fragt auf Reddit, ob wir nicht selbst die Bösen sind, da sich unser Vorgehen zu dem von Team Rocket wenig unterscheidet. Er schreibt dazu:

Ist noch jemandem aufgefallen, dass wir in Pokémon GO mit Team Rocket genau das Gleiche machen wie sie mit den Helden im Anime? Wir besiegen sie in einem Pokémon-Kampf und stehlen dann eines ihrer Pokémon. Sind wir ungewollt das Team Rocket für Team Rocket geworden?

Was sagt die Community dazu? Während einige Kommentatoren aus der Community dem Trainer beipflichten und noch weitere Gründe finden, warum wir insgeheim die Bösen sind, gibt es auch einige Stimmen, die vermuten, dass wir eigentlich gar nicht so übel sind.

Die Tatsache, dass wir mehrere Pokémon fangen, nur um sie für Bonbons zu farmen, ist ziemlich schurkisch, und dann alle schwachen und unerwünschten Pokémon in ein Labor zu schicken, anstatt sie wieder in die Wildnis zu entlassen? Das ist Team Rocket wie aus dem Lehrbuch , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Ich warte auf den Dokumentarfilm darüber, wie Bonbons wirklich hergestellt werden , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

, lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit Wir stehlen die Cryptos nicht. Sie lassen sie im Stich. Was glaubst du, warum wir normalerweise die schwächsten (sprich: ersten) bekommen? Bei Giovanni gehe ich davon aus, dass er sein Kernteam aus Snobilikat und seinem zweiten Pokémon hat und dann die Legendären wegwirft, wenn sie ihn enttäuschen , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

, meint ein weiterer Trainer auf Reddit Du befreist eines ihrer Pokémon. Großer Unterschied , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

Es gibt also sowohl Gründe, die dafür sprechen, dass wir die Bösen sind, als auch welche, die dagegen sprechen. Die Frage, was genau wir nun eigentlich sind, muss wohl jeder für sich selbst beantworten.

Was denkt ihr darüber? Haben euch die Argumente überzeugt und ihr seht euch als das Team Rocket für Team Rocket? Oder denkt ihr eher, dass ihr die Pokémon aus der Sklaverei rettet und ihnen eine angenehmere Zukunft schenkt, als Team Rocket das tut? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Wenn ihr wissen wollt, was für Events im April 2024 in Pokémon GO anstehen, werdet ihr dazu bei uns fündig.