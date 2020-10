Es gibt neue Infos zum Halloween-Event 2020 in Pokémon GO! Die Entwickler haben Galar-Makabaja angeteasert. Wir zeigen euch das neue Pokémon.

Das ist passiert: Auf den Social-Media-Kanälen von Niantic wurde ein kurzes Video hochgeladen, was die Umrisse von Galar-Makabaja zeigt.

Dazu schrieben die Entwickler „Ratet wer?“ und den Hashtag „#PokemonGOHalloween“. Wir dürften das neue Pokémon also spätestens zum Halloween-Event erwarten.

Mit diesem Tweet kündigte Niantic das neue Pokémon an.

Galar-Makabaja und eine neue Entwicklung

Das ist Galar-Makabaja: Die ersten Galar-Pokémon gibt es bereits in Pokémon GO. Ähnlich wie Galar-Mauzi hat auch die Galar-Form von Makabaja eine ganz neue Entwicklung, die es bisher noch nicht gibt.

Galar-Makabaja entwickelt sich nämlich zu Oghnatoll und nicht zu Echnatoll. Es dürfte hier also einen ganz neuen Dex-Eintrag geben – ähnlich wie bei Mauzinger, der Entwicklung von Galar-Mauzi.

Das sind Galar-Makabaja und Oghnatoll

Wie stark ist das Pokémon? Das ist noch völlig unklar. Bislang wurde Oghnatoll noch nicht in den Spieldateien von Pokémon GO gefunden. Man kann also auch noch nicht ablesen, wie stark das Monster wird.

Dennoch kann man wohl keine riesigen Sprünge erwarten. Echnatoll ist bereits ein schwaches Pokémon und selbst wenn die Galar-Form Oghnatoll etwas stärker ist, dürfte sie noch keine Rolle bei den besten Angreifern spielen.

Was weiß man sonst zu Halloween 2020? Bislang sind die Infos eher rar gesät. Man weiß, dass im Oktober wieder ein Halloween-Event stattfinden wird und dass man dort ein besonderen Raid-Boss erwarten kann.

Das genaue Datum und welche weiteren Pokémon dort erscheinen werden, ist allerdings unbekannt. In den letzten Jahren gab es doppelte Bonbons auf fast alle Aktionen, vermehrt Geist- und Unlicht-Pokémon und auch ganz neue Pokémon. Wir könnten in diesem Jahr also mit ähnlichen Dingen rechnen.

Das Event könnte zu einem echten Highlight in 2020 werden:

