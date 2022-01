Pokémon GO: Flunkifer Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Flunkifer in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit seid ihr optimal auf die Raids gegen Flunkifer vorbereitet.

Was ist Flunkifer für ein Pokémon? Flunkifer stammt aus der dritten Spielgeneration von Pokémon und gehörtzu den Typen Stahl und Fee. Regelmäßig trefft ihr es in den Raids der Stufe 3.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Flunkifer und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Flunkifer Konter

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto Entei mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto Glurak mit Feuerwirbel und Hitzekoller Flamara mit Feuerwirbel und Hitzekoller Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Hitzekoller Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto Magbrant mit Feuerwirbel und Feuersturm Crypto Brutalanda mit Feuerzahn und Feuersturm Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller Lohgock mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto Hundemon mit Feuerzahn und Feuersturm Crypto Arkani mit Feuerzahn und Feuersturm Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Feuersturm Crypto Ho-Oh mit Kraftreserve und Feuersturm Stalobor mit Lehmschelle und Erdbeben Heatran mit Feuerwirbel und Feuersturm

Schwächen von Flunkifer: Das Pokémon gehört zum Typ Stahl und Fee und hat Schwächen gegen Boden und Feuer. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen.

Gibt es Shiny Flunkifer? Ja, ihr könnt Shiny Flunkifer in Pokémon GO finden und fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich zwischen der normalen Version und der schillernden Form.

Links das normale Flunkifer und rechts das Shiny Flunkifer

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Flunkifer leicht im Alleingang bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, sollte es auch zu zweit schon klappen.