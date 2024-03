Pokémon GO: Fangt einen starken Konter gegen Proto-Kyogre, bevor es zu spät ist

Pokémon GO: Knarbon entwickeln – So erhaltet ihr Crimanzo und Azugladis

Das Gute: Wie User Argarock in der Pokémon-GO-Community TheSilphRoad auf reddit bemerkt, könnt ihr euch genau dieses Monster gerade noch in Raids schnappen. Auch andere stimmen zu, dass man sich das jetzt noch schnappen sollte.

Was ist in Pokémon GO los? Die Rückkehr der Proto-Pokémon wurde angekündigt. Beide bekommen jeweils einen Raid-Tag:

In Pokémon GO kehren die Proto-Pokémon bald zurück. Und gerade bei Kyogre sollte man schonmal anfangen, sich vorzubereiten.

