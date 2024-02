Pokémon GO: Entschädigung verschwindet nach einer Stunde – „Ich habe es nicht einmal gesehen“

In Pokémon GO gab es für einen fehlerhaften Raid aus der Vergangenheit nun eine Kompensation. Jedoch nur, wenn ihr sehr schnell gewesen seid.

Um was für einen Raid geht es? Im Januar 2024 gab es in Pokémon GO Boreos als 5*-Raid. Dieses Pokémon sollte in den Raids auch als Shiny verfügbar sein, was Niantic leider nicht korrekt eingestellt und anschließend dazu Stellung bezogen hat.

In ihrer Stellungnahme versprach Niantic außerdem, betroffene Spieler zu kompensieren. Diese Kompensation war jetzt in Pokémon GO verfügbar. Leider gab es, wie bei dem Raid für den die Kompensation gedacht ist, erneut Probleme.

Entschädigung verschwindet so schnell, dass viele Trainer sie nicht bekommen

Was ist das Problem? Die Kompensationsbox war für die betroffenen Spieler im Shop verfügbar. Leider waren viele Spieler leider nicht schnell genug, um sie einzulösen. Denn die Box verschwand eine Stunde, nachdem sie zur Verfügung gestellt wurde, bereits wieder. Zu schnell für viele Trainer, um sie einzulösen.

Ein weiteres Problem in Bezug auf die Box bezieht sich auf den Inhalt. Während in der Box, die 3-mal einlösbar war, jeweils 3 Premium-Kampf-Pässe sowie 1 Fern-Raid-Pass zu finden waren, konnten viele Trainer sie durch das Maximum an Fern-Raid-Pässen im Itembeutel nicht einlösen. Dieses Maximum liegt bei 3 Fern-Raid-Pässen. Wenn Trainer dieses Maximum bereits erreicht hatten, konnten sie die Kompensationsbox nicht einlösen.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit beschweren sich viele Trainer über die Art und Weise, wie die Kompensation durchgeführt wurde und über das schnelle Verschwinden der Box. So lauten einige der Kommentare:

Lustig ist, dass man die Box nicht beanspruchen kann, wenn man bereits 3 Fern-Raid-Pässe im Beutel hat, obwohl das Tageslimit bei 5 liegt, und wenn man dann tatsächlich einen Fern-Raid macht, um die Anzahl zu senken, verschwindet die Box , schreibt der Ersteller des Beitrags

, schreibt der Ersteller des Beitrags Ich habe es nicht einmal gesehen , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Ich habe 3 Remote-Raids gemacht, so schnell ich konnte, um sie zu bekommen, aber als ich fertig war, waren sie leider aus dem Shop verschwunden und ich habe dadurch 3 Raid-Pässe verloren , merkt ein weiterer Trainer an

, merkt ein weiterer Trainer an Als ich sie einlösen wollte, wurde eine Fehlermeldung angezeigt, und sie verschwand , ist ein weiterer Kommentar

Bleibt abzuwarten, ob und wie Niantic hier reagiert und ob die betroffenen Trainer erneut die Chance bekommen werden, ihre Entschädigung einzulösen.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr das Problem selber beobachten können? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Events im Februar 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns fündig.