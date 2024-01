Pokémon GO: Niantic vergisst wichtige Einstellung bei Raid-Pokémon und nimmt jetzt Stellung 

In Pokémon GO wurde anfangs der Woche eine wichtige Einstellung bei einem Raid-Pokémon vergessen. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Seit Anfang dieser Woche ist Boreos wieder als 5*-Raid in Pokémon GO anzutreffen. Das legendäre Pokémon aus der 5. Generation ist aktuell in seiner Tiergeistform zu finden. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesem Pokémon am besten entgegentretet, findet ihr hier die 20 besten Konter im Boreos Raid-Guide.

Wie in den meisten Raids habt ihr auch bei Boreos die Chance, das Pokémon in seiner Shiny-Form anzutreffen, wenn ihr es erfolgreich bezwungen habt – theoretisch. Denn Niantic hatte die Einstellung, dass Boreos als Shiny erscheinen kann, leider vergessen zu aktivieren.

Entschuldigung von Niantic und Entschädigungen für betroffene Spieler

Was ist das Problem? Dadurch, dass Niantic diese Einstellung vergessen hat zu aktivieren, war es vom Anfang der Woche bis heute nicht möglich, dass die Shiny-Form von Boreos nach Raids auftaucht. Ihr konntet dieses legendäre Pokémon also bis heute nicht in Raids erhalten.

Was sagt Niantic dazu? Niantic hat das Problem inzwischen bemerkt und den Fehler korrigiert. Seit heute Morgen ist es euch also wieder möglich, Boreos als Shiny-Pokémon in Raids zu begegnen. Gleichzeitig entschuldigt sich Niantic für diesen Fehler und verspricht, dass betroffene Trainer entschädigt werden.

Auf X (ehemals Twitter) schreiben sie dazu: Trainer, Shiny Boreos konnte Anfang dieser Woche nicht in Raids gefunden werden. Dieses Problem wurde behoben, und es ist jetzt verfügbar. Wir werden die betroffenen Spieler in den nächsten Tagen entschädigen. Wir entschuldigen uns und danken für euer Verständnis.

Wie genau Niantic dies plant, ist bisher noch nicht bekannt.

Den entsprechenden Beitrag dazu auf X (ehemals Twitter) binden wir hier für euch ein:

Was sagt ihr dazu? Habt ihr diese Woche bereits an Boreos-Raids teilgenommen und ist euch das Problem vielleicht selber sogar aufgefallen? Schreibt es in die Kommentare.