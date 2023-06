Pokémon GO: Ich konnte endlich meinen 1. Crypto-Raid angehen, er endete in totaler Enttäuschung

In Pokémon GO könnt ihr Crypto-Arktos kriegen. Also, theoretisch, wenn der Raid klappt. Und auch dann gibt es keine Garantie, durfte MeinMMO-Autor Max Handwerk feststellen.

Wochenende ist angesagt! Und damit kehrt auch Crypto-Arktos in die 5-Sterne-Crypto-Raids in Pokémon GO zurück. Die gibt es nun schon seit einigen Wochen, aber falls ihr sie noch nicht genauer kennt:

Die Crypto-Raids laufen in Arenen, die von Team Rocket übernommen wurden

Der Gegner ist ein verstärktes Crypto-Monster, das während des Kampfes auch noch in einen wütenden Modus umschalten kann

Dann teilt es noch mehr Schaden aus und kassiert zudem auch merklich weniger

Um es zu beruhigen, braucht man erlöste Edelsteine, die man im Kampf einsetzen kann

Und um den zu bauen, braucht man erstmal Crypto-Scherben

In aller Kürze: Die Crypto-Gegner in den Raids können ziemlich schwierig sein, und gerade der 5-Sterne-Boss Arktos ist nicht leicht zu schlagen. Man braucht definitiv mehrere Trainer vor Ort, um es zu besiegen.

Leider hatte ich in den vergangenen Wochen kaum Gelegenheit, mit mehreren Trainern herumzulaufen und Raids gegen Arktos zu starten, die Wochenenden waren voll. Doch letzten Sonntag ergab sich endlich eine Möglichkeit.

Ich stand mit ein paar Freunden morgens am Bahnhof und wartete auf den Zug. Wie es der Zufall wollte, kreuzte hier plötzlich Crypto-Arktos auf. Und weil drei meiner Freunde ebenfalls Pokémon GO spielen, war die Gelegenheit endlich da: Der Kampf gegen Crypto-Arktos begann.

Doch der erhoffte Fang sollte am Ende nicht dabei herumkommen.

So lief der lang erwartete Crypto-Raid gegen Arktos

Wir freuten uns alle, endlich mal ein Team zusammenzuhaben, das Arktos realistisch herausfordern konnte – dachten wir jedenfalls. Es stellte sich aber heraus, dass wir gar nicht mal so gut vorbereitet waren. Einige der Top-Konter gegen Arktos hatten wir zwar am Start, doch an erlösten Edelsteinen fehlte es uns doch merklich. Genau einer kam im Kampf zum Einsatz.

Die Konsequenzen bekamen wir deutlich zu spüren, denn immer wieder frostete Arktos unsere Pokémon gut durch. Ein ums andere Mal mussten die Teams wiederbelebt werden, was in Sachen Zeitdruck nicht gerade hilfreich war. Und als Arktos dann auch noch zickig wurde und in den Wut-Modus umschaltete, dachten wir schon, es wäre aus und vorbei. Die Lebensleiste wollte einfach kaum sinken, trotz Angriffen aus vier Richtungen.

Erst gegen Ende des Kampfes beruhigte sich das Monster nochmal, ganz von allein. Nun schlugen wir zu und besiegten es am Ende doch noch – mit ziemlich genau zwei verbleibenden Sekunden auf der Uhr.

Doch die Freude über den Sieg sollte schnell in Enttäuschung umschlagen, denn: Von den geworfenen Premium-Bällen zeigte sich der Eisvogel merklich unbeeindruckt, zumindest in meinem Fall. Ich dachte noch ‘das kann nicht sein, es wird schon noch im Ball bleiben’, aber Pustekuchen: Es flüchtete und ward nie wieder gesehen.

All der Kampf-Aufwand, all die Beleber und Tränke, endlich genug Leute und dann auch noch ein ganz knapp gewonnener Raid – eigentlich lief alles zusammen. Und doch klappte es am Ende nicht.

Ein bitteres Ergebnis, denn wie schnell sich nochmal die Gelegenheit ergibt, das Monster in der Gruppe herauszufordern, ist erstmal offen. Hier macht es sich dann doch bemerkbar, wenn man keine super-aktive Community in der Nähe hat – denn werden Raids wie dieser vor Ort nur sehr schwer zu lösen sein, zumal die auch nicht immer verfügbar sind. Ein Problem, mit dem sich auch meine MeinMMO-Kollegin Franzi Korittke schon herumschlagen musste.

Mal sehen – vielleicht klappt es ja an diesem Wochenende nochmal! Konntet ihr den Crypto-Raid gegen Arktos schon lösen? Erzählt es uns in den Kommentaren!