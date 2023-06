Pokémon GO: Crypto-Arktos Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter in Pokémon GO gegen Crypto-Arktos haben wir euch in diesem Raid-Guide zusammengefasst. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO, welche Monster und Movesets ihr nutzen solltet, um das legendäre Monster schnell zu besiegen.

Um welches Pokémon geht es? Arktos ist ein legendäres Pokémon aus der ersten Spiele-Generation, was zu den Typen Eis und Flug gehört. Durch die Machenschaften von Team GO Rocket ist es nun in seiner Crypto-Form zu fangen, die seinen Angriffswert um 20 % verstärkt, es aber gleichzeitig in seiner Verteidigung schwächt. Das macht es besonders für den Einsatz in Raid-Kämpfen interessant.

Wann kann man es bekommen? Crypto-Arktos verteidigt ab dem 10. Juni 2023 die Crypto-Raids der Stufe 5. Dort wird es bis auf Weiteres immer an den Wochenenden zu finden sein. An diesen könnt ihr jedoch ausschließlich vor Ort teilnehmen – Fern-Raids sind also nicht möglich.

Übrigens: Galar-Arktos könnt ihr im täglichen Abenteuerrauch bekommen.

Die besten Konter gegen Crypto-Arktos im Raid

Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinkante Rihornior mit Katapult uns Felswerfer Crypto-Stolloss mit Katapult und Meteorstrahl Terrakium mit Katapult und Steinhagel Crypto-Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Brockoloss mit Katapult und Meteorstrahl Despotar mit Katapult und Steinkante Mega-Stoloss mit Katapult und Meteorstrahl Stolloss mit Katapult und Meteorstrahl Amagarga mit Steinwurf und Meteorstrahl Monargoras mit Steinwurf und Meteorstrahl Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Alola-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Schwächen von Crypto-Arktos: Aufgrund seines Typs ist Crypto-Arktos im Kampf schwach gegen die Angriffe des Typen Gestein. Alternativ könnt ihr aber auch auf Stahl-, Feuer oder Elektro-Attacken setzen.

Gibt es Crypto-Arktos als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr im Anschluss an den Kampf auch erstmals einem schillernden Crypto-Arktos begegnen. Ihr erkennt es an einem etwas hellblaueren Körper.

Wie viele Trainer benötigt man? Um Crypto-Arktos zu besiegen, solltet ihr mindestens zu dritt sein und neben den richtigen Kontern genügend erlöste Edelsteine dabei haben. Wollt ihr Arktos ohne die Crypto-Items besiegen, solltet ihr euch lieber noch den einen oder anderen Trainer mehr zur Unterstützung suchen.

