Pokémon GO: Besondere Rampenlicht-Stunde heute mit Zobiris startet mittags

In Pokémon GO findet heute, am 27. November 2021, eine Rampenlicht-Stunde mit Zobiris statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch zu diesem kurzen Event erwartet und wer es unbedingt nutzen sollte.

Was ist das für eine Rampenlicht-Stunde? Wie bereits gestern, wird es auch heute im Rahmen des Hoopa-Events wieder eine besondere Rampenlicht-Stunde geben. Dieses kurze, einstündige Event findet normalerweise immer Dienstags statt, aber Hoopa bringt euch mit seinem Schabernack an diesem Wochenende weitere dieser Veranstaltungen.

Wie bei jeder anderen Rampenlicht-Stunde wird wieder ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt stehen und häufiger zu finden sein. Heute handelt es sich dabei um Zobiris.

Rampenlichtstunde mit Zobiris – Start, Shiny und Stärke

Wann beginnt die Rampenlichtstunde? Heute, am 27. November 2021, um 12:00 Uhr Ortszeit startet das kurze Event. Wie immer geht sie eine volle Stunde und endet somit um 13:00 Uhr Ortszeit wieder.

Welche Boni gibt es? Natürlich werdet ihr heute auf zahlreiche Zobiris treffen, die in der Wildnis an jeder Ecke spawnen. Mit Hilfe eines Rauchs könnt ihr außerdem weitere Exemplare anlocken. Einen speziellen Bonus bringt euch die Rampenlichtstunde heute allerdings nicht.

Wie bereits bei der gestrigen Stunde könnt ihr aber auf die allgemeinen Boni des Hoopa-Events zurückgreifen, die euch doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen und doppelte Bonbons beim Verschicken bringen.

Gibt es Zobiris als Shiny? Ja, Zobiris ist in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar. Haltet nach einem gelben Exemplar Ausschau.

Zobiris normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark ist Zobiris? Das Pokémon vom Typ Unlicht und Geist stammt aus der 3. Generation und hat weder Vor- noch Weiterentwicklung. Während Zobiris aufgrund seiner eher durchschnittlichen Werte in Raids keine Rolle spielt, kann es in der Superliga punkten (via pvpoke.com).

Darum solltet ihr die Rampenlichtstunde heute nutzen

In erster Linie ist Zobiris für Trainer interessant, die nach einem starken Unlicht- und Geist-Pokémon für die Superliga suchen. Aber auch Shiny-Jäger kommen heute voll auf ihre Kosten.

Sternenstaub-Bonus: Ein weiterer großer Pluspunkt ist der Sternenstaub-Boost, den ihr bei Zobiris erhaltet. Das Pokémon gehört nämlich zu den 22 Monstern, bei denen ihr extra Sternenstaub bekommt.

Somit erhaltet ihr für jedes gefangene Zobiris 750 Sternenstaub. Verwendet ihr zusätzlich ein Sternenstück, dann sind es sogar 1.125 Sternenstaub. Ist es außerdem in eurer Region neblig, dann erhält das Monster einen zusätzlichen Wetter-Bonus und ihr könnt euch bis zu 1.406 Sternenstaub pro Exemplar sichern.

Für die Hoopa-Forschung nutzen: Doch die Rampenlicht-Stunde mit Zobiris kann für den einen oder anderen Trainer heute besonders nützlich sein. Wer noch an der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” hängt und somit Unlicht- und Geist-Pokémon fangen muss, wird heute auf jeden Fall fündig.

Zobiris gehört nämlich beiden Typen an. Somit reichen bereits 30 Exemplare aus, um die beiden Aufgabenteile zu lösen.Wir haben euch außerdem 5 Tipps zusammengestellt, wie ihr die Spezialforschung zu Hoopa noch rechtzeitig schaffen könnt.

Nehmt ihr heute an der besonderen Rampenlicht-Stunde mit Zobiris teil? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.