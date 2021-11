Pokémon GO: Endlich könnt ihr Hoopa (Entfesselt) bekommen – Das erwartet euch

Trainer in Pokémon GO warten bereits seit Monaten darauf, die entfesselte Form von Hoopa zu bekommen. Zum Event “Entfesselter Schabernack” ist es nun endlich soweit. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, wie ihr Hoopa (Entfesselt) kriegen könnt und welche Besonderheiten euch außerdem erwarten.

Was ist das für ein Event? Seit dem GO Fest 2021 sorgt das mysteriöse Pokémon Hoopa immer wieder für Schabernack im Spiel. Mit Start der Jahreszeit des Schabernacks bekam es außerdem eine eigene Spezialforschung, bei der Trainer die gebannte Version des Monsters fangen konnten.

Nun neigt sich die Jahreszeit dem Ende und auch die entfesselte Form von Hoopa soll in Pokémon GO seinen Release feiern. Dazu hat Niantic ein viertägiges Event unter dem Namen “Entfesselter Schabernack” angekündigt (via pokemongolive.com).

Wann startet das Event? Das Entfesselte-Schabernack-Event startet am Freitag, dem 26. November 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann 4 Tage Zeit, um alle Boni und Besonderheiten zu nutzen. Am Montag, dem 29. November 2021, um 20:00 Uhr endet es dann auch schon wieder.

Was ist Hoopa für ein Pokémon?

Bei Hoopa handelt es sich um ein mysteriösen Pokémon aus der 6. Generation. Es gehört zu den Formwandlern und kann somit die gebannte und die entfesselte Form annehmen.

Die gebannte Variante gehört zu den Typen Psycho und Geist, die entfesselte hingegen zu den Typen Psycho und Unlicht. Mit Hilfe seiner goldenen Ringe kann es Portale öffnen und Dinge somit von einem Ort zu einem anderen teleportieren.

Entfesselter Schabernack – Alle Pokémon und Boni

Wie bei jedem Event von Pokémon GO, wird es auch beim “Entfesselten Schabernack” wieder einige Monster und Boni für euch geben. Natürlich dreht sich dabei alles in erster Linie um das mysteriöse Pokémon Hoopa. Welche Monster und Boni euch außerdem erwarten, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Hoopa (Entfesselt)

Nachdem die Trainer in Pokémon GO das gebannte Hoopa in der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” fangen konnten, hofften viele auch auf einen Release der entfesselten Form. Diesen wird es nun endlich zum Event “Entfesselter Schabernack” geben.

Die entfesselte Version wird es allerdings derzeit nicht einfach im Spiel zu fangen geben. Ähnlich wie Coiffwaff gehört Hoopa zu den Formwandlern, weshalb ihr für ein entfesseltes Hoopa die Form ändern könnt. Dazu müsst ihr allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Hoopa in der gebannten Form (links) und entfesselt (rechts)

So soll es funktionieren: Um Hoopas Form ändern zu können, benötigt ihr zunächst das Hoopa aus der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack”. Außerdem müsst ihr bei der neuen Spezialforschung “Entfesselter Schabernack” die Aufgaben in der zweiten Stufe abgeschlossen haben.

Wie ihr die neue Spezialforschung bekommt und was ihr zur vorherigen Forschung beachten müsst, haben wir euch in diesem Artikel unter dem Punkt “Neue Spezialforschung ‘Entfesselter Schabernack'” zusammengefasst.

Habt ihr das geschafft, ist es euch möglich die Form des mysteriösen Monsters zu wechseln. Dazu benötigt ihr lediglich eine entsprechende Menge Hoopa-Bonbons und Sternenstaub:

Formwechsel Benötigte Items Hoopa (Gebannt) zu Hoopa (Entfesselt) 50 Hoopa-Bonbons &

10.000 Sternenstaub Hoopa (Entfesselt) zu Hoopa (Gebannt) 10 Hoopa-Bonbons &

2.000 Sternenstaub

Pokémon zu besonderen Raid- und Rampenlicht-Stunden

Während des Events sorgt Hoopa natürlich wieder für viel Schabernack im Spiel. Aus diesem Grund wird es an allen vier Event-Tagen jeweils eine Raid- und eine Rampenlicht-Stunde geben. Welchen Monstern ihr an welchem Tag begegnet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Pokémon, die ihr auch in ihrer schillernden Form bekommen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Raid-Stunden: Diese finden, wie ihr es auch von den wöchentlichen Raid-Stunden kennt, immer zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit statt. Dabei trefft ihr in dieser Zeit auf folgende legendäre Pokémon in den Level-5-Raids:

Raid-Stunde (18:00 Uhr bis 19:00Uhr) Raid-Bosse 26. November 2021 Arktos*

Zapdos*

Lavados* 27. November 2021 Heatran* 28. November 2021 Regirock*

Regice*

Registeel* 29. November 2021 Kobalium*

Terrakium*

Viridium*

Welchen Raid-Bossen ihr außerdem im November in Pokémon GO begegnen könnt, zeigen wir euch in nachfolgendem Artikel:

Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und Bosse im November

Rampenlicht-Stunden: Im Gegensatz zu den regulären Rampenlicht-Stunden finden diese bereits zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr Ortszeit statt. Folgende Monster spawnen in dieser Zeit dann häufiger in der Wildnis:

Raid-Stunde (18:00 Uhr bis 19:00Uhr) Pokémon 26. November 2021 Rattfratz* 27. November 2021 Zobiris* 28. November 2021 Pikachu* 29. November 2021 Tanhel*

Boni zum Event “Entfesselter Schabernack”

Während des gesamten Events könnt ihr euch außerdem wieder auf den einen oder anderen Bonus freuen. Wir haben euch alle Boni nachfolgend zusammengefasst:

doppelte Bonbons fürs Verschicken von Pokémon

doppelte EP beim Fangen von Pokémon

neue Spezialforschung “Entfesselter Schabernack”

neues Hoopa-T-Shirt für euren Avatar als Belohnung aus der Spezialforschung “Entfesselter Schabernack” oder nach Ende des Events kostenpflichtig im Shop

Neue Spezialforschung “Entfesselter Schabernack”

Wie Niantic bereits vor einigen Tagen angekündigt hatte, soll Hoopa eine weitere Spezialforschung bekommen. Dabei handelt es sich um die Forschung “Entfesselter Schabernack”, die ab dem gleichnamigen Event im Spiel verfügbar sein wird.

Wer bekommt diese Forschung? Die neue Spezialforschung erhalten alle Trainer, die noch in dieser Jahreszeit die erste Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” zu Hoopa abgeschlossen haben. Wer das nicht schafft, kann sich für die Forschung außerdem ein spezielles Ticket im Ingame-Shop kaufen. Dieses wird dort bis zum Ende der Jahreszeit des Schabernacks für 4,99 $ erhältlich sein.

Wie lange habt ihr noch Zeit, die Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” zu lösen? Um die erste Spezialforschung mit Hoopa zu lösen, habt ihr noch bis zum 01. Dezember 2021 um 09:59 Uhr Zeit. Nur Trainer, die sie bis dahin abgeschlossen haben, sichern sich die neue Forschung kostenlos.

Bis wann ist das Ticket im Shop erhältlich? Auch das Ticket kann nur bis zum Wechsel der Jahreszeit im Ingame-Shop erworben werden. Wer die neue Forschung also haben möchte, ohne die Spezialforschung Missverstandener Schabernack abzuschließen, sollte sich sein Ticket bis spätestens 01. Dezember 2021 um 09:59 Uhr (Ortszeit) sichern.

Wie findet ihr das neue Event mit Hoopa? Sichert ihr euch eine entfesselte Version? Oder findet ihr eines der anderen Monster vielleicht interessanter? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Parallel zum entfesselten Schabernack läuft das Ed-Sheeran-Event mit Schiggy. Wir haben uns angesehen, welche Monster und Boni euch dabei erwarten.